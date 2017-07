Azerbaidžānas prezidenta vizītes laikā Rīgā pacels valsts karogus un ierobežos satiksmi

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs iesaka arī citām juridiskajām un fiziskajām personām pacelt valsts karogu pie to īpašumā esošajām ēkām.

Tāpat sakarā ar Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva oficiālo vizīti 17. jūlijā no plkst. 9.55 līdz plkst. 10.20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas bankas), kā arī Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm):

- 16. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 23.00 un 17. jūlijā no plkst. 7.00 līdz 23.00 Kuģu ielas posmā no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim;

- 17. jūlijā no plkst. 7.00 līdz 12.20 Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam;

- 17. jūlijā no plkst. 7.00 līdz 12.30 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai (parka pusē);

- 17. jūlijā no plkst. 7.00 līdz 15.30 Baznīcas ielas kreisajā pusē, posmā un virzienā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai;

- 17. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 21.30 Kaļķu ielas abās pusēs, abos braukšanas virzienos no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam;

- 18. jūlijā no plkst. 7.00 līdz 8.00 Kuģu ielas posmā no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim.

17. jūlijā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota gājēju kustība:

- no plkst. 9.30 līdz 12.30 Pils laukumā;

- no plkst. 11.30 līdz 12.30 laukumā pie Brīvības pieminekļa;

- no plkst. 18.30 līdz 21.30 Rātslaukumā.

Plašāka informācija par sastrēgumiem un apbraucamajiem ceļiem: https://riga.lv/lv/waze