Koru olimpiādes laikā Rīgā ierobežos satiksmi

No 18. jūlija plkst. 9.00 līdz 24. jūlijam plkst. 1.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Arhitektu ielā un Grostonas ielas posmā no Jāņa Dikmaņa ielas līdz Mālpils ielai.

Tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar pasākuma organizatoru izsniegtām atļaujām):

- no 15. jūlija plkst. 7.00 līdz 24. jūlijam plkst.24.00 Kalpaka bulvāra labajā pusē posmā un virzienā no Pulkveža Brieža ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (izņemot sabiedrisko transportu);

- 16. jūlijā no plkst. 19.30 līdz 22.00 Valguma ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Uzvaras bulvāra līdz Akmens ielai;

- 16. jūlijā no plkst. 19.30 līdz 22.00 Uzvaras bulvāra labajā pusē posmā un virzienā no Valguma ielas līdz uzbrauktuvei uz Akmens tilta (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu);

- no 16. jūlija plkst. 7.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 Elizabetes ielas posmā no viesnīcas RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL līdz Krišjāņa Barona ielai;

- no 17. jūlija plkst. 7.00 līdz 24. jūlijam plkst. 20.00 11 novembra krastmalā (Vecrīgas pusē);

- no 17. jūlija plkst. 7.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 tūristu autobusu stāvvietā Eksporta ielā;

- no 17. jūlija plkst.20.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 Dikmaņa ielas posmā no Skanstes ielas līdz Vesetas ielai;

- no 17. jūlija plkst.20.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 Grostonas ielas posmā no Sporta ielas līdz Mālpils ielai;

- no 17. jūlija plkst.20.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 Sporta ielas posmā no Grostonas ielas līdz Skanstes ielai;

- no 17. jūlija plkst.7.00 līdz 23. jūlijam plkst. 24.00 Krišjāņa Barona ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai;

- no 18. jūlija plkst. 9.00 līdz 24. jūlijam plkst. 18.00 Satekles ielas posmā no t/c Origo līdz Elizabetes ielai (izņemot sabiedrisko transportu);

- no 20. jūlija plkst. 20.00 līdz 22. jūlijam plkst. 7.00 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā un virzienā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai;

- 20. jūlijā no plkst.8.00 līdz 18.00 Pils ielā.

No 16. līdz 23. jūlijam nakts stundās laika posmā no plkst. 23.00 līdz 7.00 būs slēgts Vērmanes dārzs.

No 20. jūlija plkst. 20.00 līdz 21. jūlijam plkst.16.00 ierobežos peldlīdzekļu satiksmi Rīgas pilsētas kanālā pie Bastejkalna. Savukārt no 21. jūlija plkst. 16.00 līdz 22. jūlijam plkst. 3.00 peldlīdzekļu satiksme kanālā pie Bastejkalna būs slēgta.

No 16. līdz 23. jūlijam nepieciešamības gadījumā var tikt ierobežota vai slēgta gājēju satiksme pasākuma norises vietās.

Plašāka informācija par sastrēgumiem un apbraucamajiem ceļiem: https://riga.lv/lv/waze