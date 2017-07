Jūrmalā notiks vienīgais Trīs Osokinu koncerts Latvijā

Projekts ''Trīs Osokini'' pēdējo gadu laikā kļuvis ļoti populārs Latvijā un pievērsis plašu sabiedrības uzmanību arī ārzemēs. Pirmais ''Trīs Osokinu'' koncerts 2015. gadā Dzintaru koncertzālē kļuva par vienu no vērienīgākajiem klaviermūzikas notikumiem Latvijā, pulcējot vairākus tūkstošus klausītāju. Jau nākamo koncertu ''Trīs Osokini un Opera'' Latvijas Nacionālajā Operā translēja Vācijas internettelevīzija ''Klassik.TV''. Savukārt Latvijas Televīzijas dokumentālā filma ''Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija'' tika prezentēta Berlīnesdokumentālā TV forumā. Drīzumā gaidāms ''Trīs Osokinu'' albums, kā arī vairāku vērienīgu koncertu sērija Baltijā un Polijā.

Andrejs Osokins par 30. jūlija koncerta programmu: ''Katram koncertam nepieciešama sava iekšēja dramaturģija, kas būtu nopietni pārdomāta. Jaunās programmas koncepcija radās pēc ilgu stundu diskusijām un mākslinieciskajiem meklējumiem. Šogad komponistu diapazons būs milzīgs, no Vivaldi, caur Mocartu, Brāmsu un Šopēnu - līdz pat Rahmaņinovam un Ravēlam.'' ''Repertuārs trīs klavierēm nav sevišķi bagāts, lielākoties tie ir pārlikti, vai vēl pat nepārlikti skaņdarbi, tāpēc absolūti visus šī koncerta opusus mēs spēlēsim savādāk par eksistējošām versijām un eksperimentēsim mēģinājumu laikos, kas, manuprāt, piedot lielu interesi gan potenciālajam klausītājam, gan arī pašiem mums, jo mākslinieciskais rezultāts var izkristalizēties diezgan vēlu, ļoti tuvu koncerta dienai.'' - atklāj Georgijs Osokins.

Koncertā ''Trīs Osokini Jūrmalā'' klasiskās mūzikas cienītājiem būs unikāla iespēja dzirdēt Volfganga Amadeja Mocarta 11. klavierkoncertu Sergeja Osokina interpretācijā. ''Mocarts šo koncertu sacerēja neilgi pēc tam, kad bija uz mūžu pārcēlies no Zalcburgas uz Vīni. Šajā laikā uzplaukst viņa romāns ar Konstanci Vēberi, kas vēlāk kļūst par Mocarta sievu. Iespējams, tieši tāpēc šī koncerta mūzikā ir tik daudz dzīvesprieka, mīlestības un vieglas, koķetas spēles.'' - stāsta Lielās Mūzikas balvas ieguvējs un Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Sergejs Osokins.

Kopš pirmā ''Trīs Osokinu'' koncerta abu brāļu Georgija un Andreja karjeras strauji attīstījušās. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija dubultdebija leģendārajā koncertzālē Konzerthaus Berlin, kur vienā vakarā Andrejs izpildīja Rahmaņinova Otro klavierkoncertu, Georgijs - Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu. Bet Frideriks Šopēns Georgija Osokina repertuārā allaž ieņem īpašu vietu: ''Dievinu visu Šopēna daiļradi, bet fa minora klavierkoncerts vienmēr ieņem īpašu vietu. Lieliski, ka atskaņosim tieši versiju klavierēm ar stīgu orķestri, nevis simfonisko, man šī instrumentācija patīk pat vairāk.'' Georgijs ir arī daudzu spilgtu pārlikumu un aranžiju autors: ''Neatklāšu visus noslēpumus, bet, kad atgriežos pie aranžēšanas, vienmēr gribas kaut ko izmainīt, tāpēc gandrīz nekad aranžēts skaņdarbs pat tekstuāli neskanēs tāpat. Es veidoju šīs aranžijas speciāli mums un tāpēc atstāju sev tiesības kaut ko modulēt un pievienot.'' Savukārt Morisa Ravēla slaveno Bolero dzirdēsiet autora pārlikumā trīs klavierēm - tas ir neparasts skaņdarbs, kurā Ravēls sasniedz milzīgu efektu un transformāciju, tīšuprāt izmantojot izteiksmes līdzekļu minimumu.

Būdams neskaitāmu pasaules nozīmes pianistu konkursu laureāts, kurš koncertē kopā ar izciliem pasaules orķestriem sadarbojoties ar mūsdienu spožākajiem diriģentiem, Andrejs Osokins meklē aizvien jaunus ceļus un izaicinājumus mākslā. Pianista grafikā uzstāšanās leģendārās Eiropas koncertzālēs mijas ar koncertizrāžu un dažādu eksperimentālu projektu realizēšanu, kā arī meistarklašu pasniegšanu jaunajiem talantiem, lai klasisko mūziku iepazītu un iemīlētu pēc iespējas vairāk klausītāju. ''Johanesa Brāmsa daiļrade un personību man vienmēr bijusi ļoti tuva. Tāpēc 30. jūlija koncertam izvēlējos vienu no spilgtākajām viņa ģēnija atklāsmēm - Pirmo klavierkvartetu sol minorā. Ar šo darbu man ir īpaša vēsture, jo pirmo reizi to spēlēju Telavivā, prestižajā Artura Rubinšteina konkursā, kur kļuvu par laureātu un speciālās balvas ieguvēju par labāko kamermūzikas atskaņojumu. Dzintaru koncertzālē šis skaņdarbs skanēs īpaši krāšņi pārlikumā klavierēm un kamerorķestrim.''

Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris, mākslas zinātņu doktors, profesors Sergejs Osokins ir viens no šībrīža Latvijas pianisma stūrakmeņiem. Viņa dziļās, krāsainās un izsmalcinātās interpretācijas allaž sagādā īpašu baudu klasiskās mūzikas gardēžiem. Sergeja Osokina repertuārā ir visdažādāko stilu un laikmetu skaņdarbi, bet īpaši tuva viņam ir Ludviga van Bēthovena, R.Šūmaņa un A.Skrjabina mūzika. Par J.Brāmsa Otrā klavierkoncerta atskaņojumu Sergejs Osokins ieguvis Latvijas Lielo Mūzikas Balvu. Sergejs Osokins ir ne tikai izcils pianists, bet arī ļoti talantīgs pedagogs, kurš ir izskolojis šībrīža veiksmīgākos un pazīstamākos jaunos latviešu pianistus - Vestardu Šimku, Artu Arnicāni, Andreju Osokinu, Elīnu Bērtiņu, Rihardu Plešanovu, Katrīnu Gupalo, Aurēliju Šimku un Georgiju Osokinu. Sergejs Osokins pasniedz meistarklases un ir starptautisku pianistu konkursu žūrijā Dānijā, Baltkrievijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā un Norvēģijā.

Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko pianistu konkursu – Artūra Rubinšteina Starptautiskā pianistu konkursa Telavivā, Margaritas Longas un Žaka Tibo starptautiskā pianistu konkursa Parīzē, Līdsas Starptautiskā pianistu konkursa un Karalienes Elizabetes Starptautiskā pianistu konkursa Briselē laureāts. Regulāri uzstājas Berlīnes Filharmonijā, Konzerthaus Berlin, „La Verdi” koncertzālē Milānā, „La Monnaie” koncertzālē Briselē, ''Alte Oper'' koncertzālē Frankfurtē, „Opera Comique” zālē Parīzē, Vigmora zālē Londonā un citviet. Koncertējis kopā ar neskaitāmiem izciliem pasaules orķestriem, to starp Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, „Radio France” filharmonisko orķestri, Hallé simfonisko orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri, Kremerata Baltica kamerorķestri, sadarbojoties ar mūsdienu spožākajiem diriģentiem. Kopā ar Katrīnu Gupalo izveidota koncertizrāde "100 GADI AR PIAFU" un džeza teātra izrāde ''PĒC PUSNAKTS / after midnight'' . Andrejam Osokinam ārkārtīgi svarīga ir arī jaunās paaudzes pianistu izglītošana un iedrošināšana. Šogad jau notikušas pianista meistarklases Liepājā un Ventspilī, un Rīgā, kopā ar klaviermūzikas dižgaru Dmitriju Baškirovu.

Osokinu dinastijas jaunākā pārstāvja Georgija Osokina sensacionālie panākumi prestižajā Šopēna konkursā Varšavā pavēruši viņam ceļu vērienīgai starptautiskai darbībai. Georgijs Osokins sniedzis neskaitāmus koncertus Polijā, tai skaitā slavenajā festivālā "Chopin and His Europe" Varšavā, koncertējis Japānā - Tokijas Metropolitēna teātra zālē, Vācijā, Šveicē, Kanādā, ASV, Krievijā, Austrijā un Lielbritānijā. Sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Amadeus ķamerorķestri, Tokyo New City orķestri, orķestri Kremerata Baltica, Krakovas Sinfonietta, Ļvovas Simfonisko orķestri un Liepājas Simhonisko orķestri. Divu gadu laikā izdevis divus soloalbumus, kas izpelnījušies augstu kritiķu vērtējumu. Iepriekšējos gados Georgijs ir uzvarējis Starptautisko A.Skrjabina Pianistu konkursu Parīzē, Starptautisko Šopēna pianistu konkursā Ķīnā un ieguvis speciālo balvu 22.Starptautiskajā pianistu konkursā Moncā, Itālijā.