“Rīgas vēsturiskajam centram trūka vietas, kur var kopā ar ģimeni atnākt un sportiski pavadīt laiku. Parku mums centrā netrūkst, bet tieši sportiskām nodarbēm piemērotu nebija. Nu tāds tiek būvēts un aicinu visus 16.septembrī uz Centra sporta kvartāla atklāšanu!”

Topošā Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros jau ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Apskatot to, tika pārrunāts, ka pie Latvijas mainīgajiem laika apstākļiem nepieciešamas nojumes, kur patverties no lietus vai stipras saules. Tās tiks uzstādītas gar Kr. Barona ielu, nojumes dizainu izstrādās Īpašuma departamenta arhitekti. Savukārt turpat esošā vecā noliktavas ēka pie Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sākumskolas ēkas tiks pārbūvēta un tajā atradīsies ģērbtuves, noliktavas telpas, kā arī policijas telpas.

Kā informēja Policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs, Centra sporta kvartālā tiks uzstādītas videonovērošanas kameras, kas tiks pieslēgtas pilsētas videonovērošanas tīklam, kā arī pats laukums iekļauts patrulēšanas maršrutā nakts stundās.

Ar laiku Centra sporta kvartālā paredzēts ierīkot divas kafejnīcas, kā arī tiks domāts par dzeramā ūdens strūklakas izveidošanu.

Savukārt pārējā Centra sporta kvartāla četru hektāru lielā teritorijā pašreiz top 64 reiz 42 metrus liels futbola laukums ar 280 metrus garu skrejceļu ap to, latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves.

Patlaban jau ir noasfaltēti visi sporta laukumi (futbollaukums, multifunkcionālie laukumi, trenažieru laukums, skrejceliņi un celiņi skrituļslidotājiem, un riteņbraucējiem). Laukumos tiek klāti gumijas segumi un uzstādīti žogi.

Tāpat tiks iekārtots arī skeitparks (patlaban jau ieklāts asfalta segums 1800 m2 platībā) un veloparks – arī tajā ieklāts asfalta segums (2500 m2 platībā) un zona, kurā mācīs braukt ar divriteņiem. Ap teritoriju uzstādīts žogs – 810 m garumā, kā arī ieklāts bruģakmens - 8000 m2 no 11000 m2. Tāpat jau veikta basketbola laukuma “Porziņģis” asfaltēšana un uzstādīti basketbola grozi.