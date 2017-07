Lai izbūvētu veloceļu "Imanta-Daugavgrīva", plāno nocirst 337 kokus

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.jūnija lēmumu, publiskajai apspriešanai nodota iecere nocirst 337 kokus Rīgā, Kleistu ielā, Mazajā Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Parādes ielā un Lēpju ielā, Birzes ielā un Buļļu ielā.

Saistībā ar veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūvi paredzēts cirst 41 koku Lēpju ielas sarkanajās līnijās, 42 kokus Flotes ielas sarkanajās līnijās, vienu koku Birzes ielā 15, 63 kokus Lielās ielas sarkanajās līnijās, 92 kokus Mazajā Kleistu ielā 10, 82 kokus Kleistu ielas sarkanajās līnijās, trīs kokus Buļļu ielas sarkanajās līnijās un vēl 13 kokus pie Buļļupes.

Koku ciršanas ierosinātājs ir Rīgas domes Satiksmes departaments, bet zemes īpašnieks ir Rīgas pilsēta.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 4.jūlija līdz 17.jūlijam. Rakstiskas atsauksmes var iesniegt līdz 17.jūlijam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē, jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portāla "pasvaldiba.riga.lv" sadaļā "e-pakalpojumi".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Jau ziņots, ka Satiksmes departaments tuvāko gadu laikā plāno galvaspilsētā izveidot jaunus veloceļus 29 kilometru garumā, informēja departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Pērn atbilstoši 2015.gadā apstiprinātajai Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijai 2015.-2030.gadam tika sākta būvprojektu izstrāde četriem veloceliņiem - "Centrs-Ziepniekkalns" (no Mūkusalas ielas pa Akmeņu ielu, Jelgavas ielu, Vienības gatvi, Telts ielu līdz Valdeķu ielai), "Imanta-Daugavgrīva" (no Kleistu ielas pa Mazo Kleistu ielu, Lielo ielu, Flotes ielu līdz Lēpju ielai), Turgeņeva ielā, kā arī Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai.

Veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūvi plānots sākt 2018.gadā.