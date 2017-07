Emsis: "Latvija bez Dūklava būs nelaimīga"

“Kāds labums būs tagad nomainīt Dūklavu kungu, izstāstiet man! Viņš ir ļoti labs zemkopības ministrs, kas ir panācis to, ka zemkopībā ir miers. Vai Latvija būs laimīga bez Dūklava? Es par to ļoti šaubos,” bijušais Ministru prezidents Indulis Emsis apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", komentējot sabiedrībā izskanējušo viedokli par to, ka politiķiem, kuri piedalījušies oligarhu sarunās, būtu par to jāuzņemas atbildība.