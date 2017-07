Pirmo reizi Kuldīgas pilsētas svētku festivālā “Kurzemes Radio On Air”

Radio ir medijs, kuru dzird un klausītājs var tikai iztēloties to, kā notiek darbs radio un kā izskatās viņa iemīļotākā radio balss. Pienācis laiks to mainīt, tādēļ “Kurzemes Radio” piedāvās pasākuma apmeklētajiem ieskatīties studijas ikdienas darbā – raidījumu, ziņu, konkursu veidošanā. Kā arī varēs redzēt un satikt “Kurzemes Radio” ētera personības klātienē.

“Kurzemes Radio On Air” sāksies ar Edmunda Aizkalna uznācienu, kurā varēs dejot līdzi raidījuma “Saulains rīts” dziesmu remiksam ar īpaši sagatavotām ziņām Signes Krebses izpildījumā. Plkst. 23:00 Dace Blathena pasākuma apmeklētājiem ļaus ieskatīties ik vakara raidījuma “Dādas pasakas” tapšanā. Savukārt, visus gaviļniekus sveiks ētera personība Ieva Dzene “Apsveikuma stundas” laikā. Lai arī Ieva nebūs klātienē, neviens netiks aizmirsts un par godu gaviļniekiem tiks atskaņotas raidījumā “Apsveikumu stunda” spēlētākās dziesmas. Māris Dadzis aicinās pasākuma apmeklētājus piedalīties konkursā “Trīs kļūdas”, kur par kļūdainās atbildes pateikšanu dalībnieks saņems balvu.

Pasākuma “Kurzemes Radio On Air” otrā daļa sāksies ar Daces Blathenas veidoto raidījumu “Skatuves putekļu stāsti”, kurā dziesmas un vēlējumi būs veltīti skatuves mākslai. Pēc Daces pie pults darbosies Emīls Kazakovs, kurš pasākuma apmeklētājus iepazīstinās ar jaunu raidījumu “Es vēl neesmu pamodies”. Emīla veidotais raidījums būs dzirdams “Kurzemes Radio” ēterā sākot ar 15. jūliju, katru sestdienas rītu no plkst. 9:00. Pasākuma beigās īsts roks Andra Grīnvalda gaumē, kas ir dzirdams raidījuma “Autolaiks” laikā katru trešdienu pēc plkst. 17:00.

Ieeja pasākuma norises vietā ir bez maksas.