Apsekos un iepazīsies ar būvniecības darbu gaitu topošajā Centra sporta kvartālā

Topošā Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros jau ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Savukārt pārējā Centra sporta kvartāla četru hektāru lielā teritorijā pašreiz top 64 reiz 42 metrus liels futbola laukums ar 280 metrus garu skrejceļu ap to, latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves.

Apsekošanās laikā skeitparka un veloparka veidotāji prezentēs savus projektus, kas šobrīd jau top Centra sporta kvartālā.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus klātienē iepazīties ar topošā Centra sporta kvartāla būvniecības darbu gaitu. Tiekamies pie ieejas rotaļu laukumā Barona ielas pusē. Līdz plkst. 11.10 pie Rātsnama ēkas RTU pusē gaidīs mikroautobuss.