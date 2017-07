Salacgrīvas pozitīvisms, Kuldīgas dzīres un dundadznieku dižošanās: ko darīt 15. un 16. jūlijā?

Ir arī daudzi citi festivāli dažādām gaumēm – Kurzemes hercogistes laika muzikālo gaisotni varēsim sajust festivālā „Vivat Curlnadia” Bauskā. Liepājā un Ventspilī būs klasiskās mūzikas festivāls „Sensus”, kurā spēlēs arī leģendārie Berlīnes filharmoniķi. Ikšķili jau otro reizi pieskandinās varens Operetes festivāls. Latvijas lielākais pagasts – Dundagas pagasts atzīmēs savu 150. dzimšanas dienu.

Būs arī Puķu draugu saiets Raunā, teju 700 dejotāju no Latvijas piejūras pilsētām un novadiem Liepājas pludmalē satiksies dižkoncertā tautas deju festivālā „Soļi smiltīs”, bet Tukumā būs Precību dienas jeb Pilsētas svētki. Lūznavas muižā notiks garšu un mākslu festivāls „Mākslas pikniks”, Rīgā, Ķīpsalā, finišēs Muhu regate, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 100 laivu komandu no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Krievijas. Sestdien no rīta Lubāna mitrāja informācijas centrā pulcēsies tie, kuriem patīk ielūkoties dabā - pētīt, izzināt un uzzināt tādas kukaiņu grupas, kā spāres un tauriņus. Tur notiks Tauriņu un spāru diena.

Vēl Jomas ielas svētki Jūrmalā, bērnu un jaunatnes cirka festivāls „Brīnumu pilna pasaule” Lucavsalā, Bēthovena mūzikas koncerts Malienas pagasta Ērmaņu muižā, grupas „Apvedceļš” festivāls Smiltenē, Krāsu festivāls Balvos, teātru saiets „Pērses krastos” Koknesē, Lielvārdes novada svētki, retro motokross Ikšķiles Elkšņos, Valdemārpils pilsētas svētki... un ne tikai. Ir no kā izvēlēties.

Daudz jaunumu arī izstāžu zālēs – sākot no birstošām magnolijām Pārdaugavā un beidzot ar Latvijas piļu un muižu skaistumu Dikļos. Arī profesora pasaules ainavas, padomju kulta vilka un zaķa attiecības, kā arī Mākslas akadēmijas netveramās robežas var aplūkot izstāžu zālēs.

Kasjauns.lv piedāvā brīvdienas izklaižu, atrakcijas un kultūras izlasi.