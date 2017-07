Kā vienu no pirmajām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) otrdien pārbaudīja 12 stāvu māju Mežaparkā. Vispirms tika pārbaudīta ugunsdrošības signalizācija – labi, ka šajā mājā tāda vispār ir. Noteikumi paredz, ka signalizācijai jābūt visās ēkās, kas ir augstākās par 12 stāviem, tomēr reāli tās nebūt nav.

Inspektore pārbaudes laikā apskata katru stūrīti. Vienā – viegli uzliesmojošu atkritumu kaudze. Citā – starp privātiem pagrabiem – aizlīmēts dūmu detektors. Droši vien, lai varētu smēķēt. Signalizāciju uzraugošajam tehniķim gan ir cita versija. Detektorus taisot ciet, lai tie nereaģētu uz tvaiku no siltumtrasēm, saka "SP Leģiona" tehniķis Nikolajs Jarošs.

"Es domāju, ka tur strādāja "Rīgas siltums". Bija spiesti taisīt ciet. Tā būs veselu vasaru," secina Jarošs.

Tālāk – labāk. Nedarbojas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns. Nelaimes gadījumā tas apgrūtina un kavē ugunsdzēsēju darbu, skaidro VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Vera Solovjova.

"Nevarēs apdzēst ugunsgrēku pirmajās minūtēs. Ugunsdzēsēji piebraucot nevarēs viņu izmantot. Kamēr izvilks maģistrālo līniju līdz ugunsgrēka vietai, paiet laiks," norāda Solovjova.

Katrā stāvā situācija ir vienāda – no alumīnija krāniem nav ne vēsts.

Inspektore iet no stāva uz stāvu un konstatē arvien vairāk pārkāpumu. Piemēram, vienā no stāviem nedarbojas signalizācija, citā neiedomājamu iemeslu dēļ atkritumu vada vāks speciāli aizlocīts tā, lai to nevarētu dabūt ciet. Ja kaut kas aizdegas lejā, dūmi nāk uz augšu, tāpēc šie vāki ir jātaisa ciet.

Šādu un līdzīgu māju Rīgā ir daudz – 12 stāvi, lifts, kāpnes, avārijas trepes un lūkas balkonos, sākot ar 5.stāvu. Taču tās bieži vien ir aizsprostotas, tāpat kā piebraucamie ceļi pie mājas, lai gan atstāt tur mašīnu ir aizliegts.

Par visiem konstatētajiem pārkāpumiem tiks noformēts akts. Pēc noteikumiem, tie būtu jānovērš 48 stundu laikā, bet reāli tas notiek reti, jo daudz kas, piemēram, tā pati ugunsdrošības signalizācija, maksā naudu. Un, lai to uzstādītu, iedzīvotājiem sākumā ir jāveido uzkrājumi. Par ugunsdrošības noteikumu neievērošanu juridiskai personai var uzlikt arī naudassodu no 280 līdz 1400 eiro.

Ugunsdrošības pārbaudes notiks līdz 15.septembrim. Izlases kārtībā pārbaudīs dažādas ēkas visā Latvijā.

Pagastos inspektori dosies uz trīsstāvu un augstākām ēkām, lielākās pilsētās – sešus stāvus un augstākas, bet Rīgā tiek pārbaudītas 12 stāvu un augstākas mājas. Riska grupā ir vecas un siltinātas mājas. Ik gadu tieši dzīvojamajās ēkās izceļas vidēji 1400 ugunsgrēku.