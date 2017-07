FOTO: tā tagad izskatās milzu ugunsgrēka plosītajā izgāztuvē Jūrmalā

26 Foto Kā izskatās Slokas nelegālajā izgāztuvē teju mēnesi pēc ugunsgrēka +22

Viņš norādīja, ka nepilnas nedēļas laikā no šīs teritorijas izvesti 4500 tonnu atkritumu. Patlaban teritorijā varētu būt palikuši 5000-6000 tonnu atkritumu.

Levics skaidroja, ka teritorijas sakopšanas darbi norit atbilstoši plānam, pat nedaudz ātrāk, kā iepriekš plānots. No teritorijas savāktie atkritumi tiek vesti uz poligonā "Getliņi" esošo šķirošanas rūpnīcu, kur sākumā tie tiek novietoti pagaidu uzglabāšanas laukumā.

Lūgts komentēt iepriekš izskanējušo informāciju par Valsts vides dienesta (VVD) atklātajiem bīstamajiem atkritumiem ugunsnelaimes skartajā teritorijā, kas, pēc teritoriju apsaimniekojošā uzņēmuma SIA "Prima M" ieskatiem, varētu tur būt nonākuši nejauši, Levics sacīja, ka līdz šim izvāktajos atkritumos ir atrasti sīki piemaisījumi, ko paredzēts tālāk vēl atšķirot. Taču nevarot apgalvot, ka to apmērs ir bīstami liels.

Levics arī atzīmēja, ka teritorijā esošie nepārstrādātie materiāli "viennozīmīgi ir atkritumi", piebilstot, ka materiāls ir samērā viendabīgs, kā arī to, ka starp atkritumiem esot pamanīti iepakojumi, kuriem bijuši uzraksti skandināvu valodā. Taču viņš atturējās no plašākiem komentāriem par iespējamo šo atkritumu izcelsmes valsti, kā arī iespējamiem ugunsnelaimes izcelšanās iemesliem.

Jautāts par teritorijas sakopšanas darbu izmaksu pozīcijām, Levics žurnālistiem teica, ka būtiskākās izdevumu pozīcijas ir transports un atkritumu šķirošana, seko traktortehnikas nodrošināšana, iekraušanas un izkraušanas tehnika un loģistikas izmaksas.

Jau ziņots, ka šogad 18.jūnija pēcpusdienā Jūrmalā, Slokas apkaimē, izcēlās ugunsgrēks kādā teritorijā, kurā bez VVD atļaujas tika glabāts liels daudzums plastmasas atkritumu. Tie dega 12 000 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkam tika noteikta paaugstināta bīstamība. Degšana radīja lielu sadūmojumu, kurš izplatījās atmosfēras augšējos slāņos mākoņu veidā ievērojamā teritorijā.

Degušajā teritorijā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā saimnieko SIA "Prima M". VVD iepriekš skaidroja, ka izgāztuvē bija uzkrāti aptuveni 23 000 tonnu atkritumu. Dienesta darbinieki norādīja, ka ''Prima M'' nebija saņēmis atbilstošas atļaujas darbību veikšanai ar atkritumiem un, līdz ar to, darbojās nelegāli. Tāpat dienestā jau iepriekš ir saņemtas sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par smakām, kukaiņiem un žurkām. VVD bija izdevusi rīkojumu izvest nelikumīgi glabātos atkritumus no teritorijas līdz 1.jūnijam, bet uzņēmējs šo lēmumu pārsūdzēja. Neraugoties uz šīm darbībām centrālā struktūrvienība atstāja lēmumu negrozītu un atkritumi bija jāizved līdz 24.jūnijam.

"Clean R" no 5.jūlija veic Jūrmalas teritorijā esošās nelikumīgās atkritumu glabātuves teritorijas sakārtošanas darbus, jo ir uzvarējis VVD izsludinātajā iepirkumā.