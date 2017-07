Ābotliņa: "Ir situācijas, kad iekšējās pretrunas partijā nav pārvaramas". (Foto: LETA)

Āboltiņa nedomā, ka biedru aiziešana nozīmē galu "Vienotībai"

Politika Kasjauns.lv / LETA

Atsevišķu "Vienotības" biedru izstāšanās no partijas nav pamats, lai runātu par to, ka "Vienotība" varētu pazust no Latvijas politiskās skatuves, uzskata partijas Saeimas frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa.