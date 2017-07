Tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Hanzas ielai. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Maps")

Ierobežos satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem no 11. līdz 20. jūlijam laikposmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Hanzas ielai.