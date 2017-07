Šajā programmā iespējams iegūt prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, iespējams apgūt metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu.

Iegūtās zināšanas palīdzēs kļūt par sava biznesa vadītāju vai tādu augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kurš pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā. Ja ir vēlēšanās pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, ar iegūto izglītību var strādāt arī par analītiķi. Pārzinot aktuālākās tendences globālajā tirgū šodien, iespējams labāk izprast to virzību nākotnē, un šī prasme ir ļoti nepieciešama biznesa attīstības plānotājam.

Mūsdienās liels veiksmes faktors ir kontakti, kontaktu apmaiņa un vide kurā TU uzturies. Maģistra studijas – tā ir socializēšanās vieta, kurā TU kopā ar līdzīgi domājošajiem, ar atzītiem profesoriem un praktiķiem, kas ir savas jomas vadošie profesionāļi, attīsti savas prasmes un idejas.Tas ir nākamais līmenis, no akadēmiskā stila ietvara uz sadarbību un ideju realizēšanu.

Iepazīsties ar praktiķiem, kas kursa garumā Tev stāstīs par savu vērtīgo pieredzi, dalīsies ar padomiem, kā arī piedāvās prakses un tālākas sadarbības iespējas;

Maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” iespējams apgūt neklātienē vai vakara studijās, attiecīgi to ērti var apvienot ar pilna laika darbu. Izvēloties vakara studijas, nodarbības notiks trešdienu vakaros (no plkst. 18.00) un sestdienās, savukārt, izvēloties studijas neklātienē, nodarbības notiks katru otro nedēļu sestdienās.

Turpini savu profesionālo izaugsmi – nāc studēt Biznesa augstskolās Turība maģistra programmā uzņēmējdarbības vadībā un kopā ar pieredzes bagātajiem, atzītajiem un līdzīgi domājošajiem - radi SAVU veiksmes stāstu!

Vairāk par studiju programmu un pasniedzējiem šeit

Reflektanti, kas iesniedz rekomendāciju studijām no uzņēmuma, kas ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas vai Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs saņem 15% atlaidi 1. studiju gadam.

Papildu informāciju par budžeta vietām, stipendijām un studiju maksas atlaidēm, iespējams atrast Biznesa augstskolas Turība mājas lapas sadaļā STUDIJAS

Reklāmas raksts sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība