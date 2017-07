Rīgas domes deputātam Mičerevskim autostāvvietu bezmaksas izmantošanas privilēģija atņemta, jo viņam taču nemaz nevajagot. (Foto: Facebook)

Savdabīgā situācijā nonāk Rīgas domes deputāts, kuram nav šofera tiesību

Īpatnējā situācijā saistībā ar bezmaksas abonementu stāvvietās, kas oficiāli pienākas Rīgas domes deputātiem, nokļuvis Māris Mičerevskis, kuru šajā sasaukumā ievēlēja no partijas "Latvijas attīstībai". Mičerevskim pašam autovadītāja apliecības nav, tāpat arī nepieder neviens transporta līdzeklis, taču bezmaksas abonements stāvvietām piešķirts. To viņš vēlējies atdāvināt jebkuram citam, taču līdz ar to arī abonements ticis anulēts - ar argumentu, ka "jums tas nav vajadzīgs".