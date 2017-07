Autovadītāju ievērībai - ceļu satiksmes ierobežojumi šobrīd vairāk nekā 70 valsts autoceļu posmos

Vislielākais luksoforu skaits remontdarbu laikā ir ceļā no Jēkabpils uz Rēzekni posmā no Stirnienes līdz Varakļāniem, posmā no Daugavpils līdz Medumiem, uz Liepājas un Ventspils šosejām remontdarbi notiek vairākās vietās - uz visām šīm šosejām autobraucējiem jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada pat par stundu ilgāk.

Daudz remontdarbu ir ap Gulbeni, ceļā uz Vecpiebalgu un Skaistkalni.

Pēc LVC vēstītā, Līvānos līdz rudenim slēgta Stacijas iela posmā no Daugavpils šosejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pilsētā, tāpēc, lai tiktu uz Preiļiem, jābrauc pa Dzirnavu ielu vai ceļu Līvāni-Steķi.

Pierīgā lielākie būvdarbi notiek Ulbrokā, Siguldā, kur tiek rekonstruēts krustojums. Remontdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi ir pie visām HES, arī uz tilta pāri Lielupei uz Ventspils šosejas - šajos posmos autovadītājiem jārēķinās ar palēninātu satiksmi.

Aktuālā informācija par satiksmes apgrūtinājumiem valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555, mājaslapā "lvceli.lv", kā arī lietotnē "Waze".