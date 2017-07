Iztukšots Daugavpils rezerves budžets - līdz pat gada beigām jādzīvo ar 20 00 eiro. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Daugavpilī par teju pusmiljonu iztukšots konts. Kur palikusi pilsētas nauda?

Pēc pašvaldību vēlēšanām Daugavpilī pie varas nāca partija “Saskaņa” nu jau bijušā Saeimas deputāta Andreja Elksniņa vadībā, gāžot no mēra amata Jāni Lāčplēsi un atstājot viņa pārstāvēto “Latgales partiju” opozīcijā. Jaunā pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumi un darba stils pēdējo nedēļu laikā Latvijas medijos plaši atspoguļoti. Bijušais un esošais pilsētas atslēgas saimnieks arī pēc vēlēšanām nekautrējas asi kritizēt viens otru, vainojot neprofesionālā darbībā. Viens no šādiem viedokļu sadursmes jautājumiem ir – kur palikusi nauda no Daugavpils rezerves budžeta?