Pretēji PMLP lēmumam, tiesa piešķir bēgļa statusu libāniešu ģimenei

Šogad janvārī Valsts robežsardze saņēma vīrieša un viņa sievas iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu viņiem un viņu diviem nepilngadīgajiem bērniem.

Iesniegumā ģimenes galva norādīja, ka lūdz patvērumu Sīrijā notiekošā kara un nemieru dēļ. Vīrietis norādīja, ka ir no Sīrijas. Sieviete iesniegumā patvērumu Latvijā lūdza kara un nemieru dēļ. Kā savas valstspiederības valstis viņa norādīja Sīriju un Libānu.

Jau vēlāk laulātais pāris atzinās, ka ir Libānas pilsoņi. Vīrietis norādīja, ka Libānu pametis, jo dzīve tur bijusi slikta un viņam radušās problēmas ar dzīvokli. Dzīvoklis, kurā ģimene ilgstoši bija dzīvojusi, piederējis ģimenes galvai un viņa brālim. Dzīvokli pieteicējam un viņa brālim pārdevusi māte, bet visi dokumenti bijuši pie brāļa.

Dokumentos esot bijis norādīts, ka brālis var pieteicēja dzīvokļa daļu pārdot bez viņa ziņas. Brālis nomiris no audzēja. Laikā, kad brālis atradies reanimācijā, dzīvoklis pārrakstīts viņa sievai. Pieteicējs par to uzzinājis tikai tad, kad saņēma tiesas nolēmumu, kurā bijis norādīts, ka ģimenei jāizvācas no dzīvokļa. Pēc tam, kad brālis nomiris, pieteicējs algojis juristu un vērsies tiesā. Sākusies tiesvedība, kuras rezultātā dzīvoklis palicis mirušā brāļa sievas īpašumā, bet pieteicējam izmaksāta neliela kompensācija.

Patvērumu lūgušajai ģimenei Libānā klājies grūti, katru mēnesi tikuši sūtīti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem. Pieteicēji strādājuši, taču naudas viņiem nepieticis. Ģimene arī nevarējusi atļauties īrēt vai iegādāties savu dzīvokli, teikts ģimenes paskaidrojumos.

Pāris mēnešus pēc tam, kad zaudēts dzīvoklis, ģimene pametusi Libānu, lai dotos uz Vāciju. Ceļojumu plānojušas citas personas Libānā. Pārcelšanās laika ģimene ieradusies Gruzijā, kur pieteicēju pavadītājs paņēmis viņu pases un brīdinājis: ja kāds ko jautā, lai pieteicēji stāsta, ka ir no Sīrijas.

PMLP ģimenei atteica piešķirt patvērumu Latvijā, tāpēc tā vērsās tiesā.

Pieteikumā ģimene norādījusi, ka vēlas palikt Latvijā, ir sākusi mācīties latviešu valodu, bet bērni Latvijā apmeklē skolu.

Ģimene baidoties atgriezties Libānā, jo pret personu, kas pieteicējus nogādāja Latvijā, šajā valstī ir sākts kriminālprocess. Savukārt ģimenes galva Libānā ir vērsies pret personu, kas nodarbojoties ar krāpšanu un cilvēku mānīšanu, kas vērsta tieši uz bēgļiem. Ģimenei esot izteikti draudi, jo, vēršoties policijā, viņi ir iestājušies pret ļoti nopietnu noziedzīgu veidojumu gan Libānā, gan Latvijā.

Sakarā ar to, ka ģimene ir vērsusies pret personām, kas nodarbojas ar personu pārvadāšanu uz Eiropu, Libānā dzīvojošajiem pieteicēju radiniekiem ir izteikti draudi, ka, ja pieteicēji atgriezīsies Libānā, viņi tiks nogalināti.

Kriminālās autoritātes Libānā ir informētas par to, ka viņu pārvadātājs Latvijā aizturēts un ka pieteicēji sadarbojas ar Latvijas iestādēm, lai šo personu notiesātu, teikts ģimenes paskaidrojumā.

Turklāt Libānā pieteicēju advokāts ir iesniedzis prasību tiesā pret bēgļu pārvadāšanas organizatoru par naudas izkrāpšanu un nāves draudiem. Tādējādi ir jāņem vērā, ka ģimenei Libānā pastāv nāves draudi.

Ģimene Libānā nevarēs izvairīties no organizēto noziedzīgo grupējumu atriebības, kā arī atriebības no radinieku puses, jo, tā kā draudi Libānā tiek izteikti pieteicēju radiniekiem, viņiem, lai pasargātu savas dzīvības, būs jāatriebjas pieteicējiem.

Tiesa apmierināja ģimenes pieteikumu un uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.