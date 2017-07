Viņa norādīja, ka padomes lēmums noteikt "Latvijas Radio 5" ("Pieci.lv") pārraidītās latviešu mūzikas satura īpatsvaru 80% apmērā neattiecas tikai uz mūziku latviešu valodā, bet gan uz Latvijā radīto mūzikas saturu kopumā. Iepriekšminētā lēmuma ietvaros, tika veiktas izmaiņas sabiedriskajā pasūtījumā, kas attiecas uz "Pieci.lv" mūzikas sadaļu, nosakot attiecīgo vietēji radītās mūzikas proporciju.

Ķezbere skaidroja, ka lēmums pieņemts ar domu nodrošināt platformu Latvijas jauniešiem, lai tajā varētu ierakstīt un atskaņot viņu veidoto saturu. "Komercradio ar to nenodarbosies, jo tas ir nišas produkts," viņa sacīja.

Tāpat Ķezbere uzsvēra, ka lēmums nav saistāms ar citu kapitālsabiedrību iejaukšanos vai interesēm, bet gan ar to, ka padomes ieskatā vienam no Latvijas Radio (LR) kā no nodokļu maksātāju naudas finansētas valsts institūcijas pamatuzdevumiem būtu jānodrošina platforma vietēji radītas mūzikas saturam, tostarp arī jauniešiem.

Vienlaikus Ķezbere sacīja, ka Latvija nav vienīgā valsts, kurā sabiedriskais medijs atbalsta vietēji radīto mūziku. "Mēs neesam unikāli. Neviens cits to Latvijā nedarīs kā sabiedriskais medijs," skaidroja padomes priekšsēdētāja.

Tāpat viņa norādīja, ka aizvadītajos ziemas un pavasara periodos veiktie "Pieci.lv" auditorijas mērījumi liecina, ka radiostacijai ir vērojams klausītāju pieaugums, kas attaisno arī tās atstāšanu FM apraidē, par ko iepriekš šaubas radīja 2016.gada auditorijas mērījumu rezultāti un jauniešu vidū arvien pieaugošā tendence izmantot mobilās ierīces satura patēriņam.

Jau vēstīts, ka NEPLP ceturtdien, 6.jūlijā, nolēma, ka LR kanālam "Pieci.lv" līdz šā gada 1.septembrim jāveic attiecīgās izmaiņas, lai nodrošinātu, ka tajā atskaņotās mūzikas un satura formāta īpatsvars latviešu valodā sasniedz 80%. Neskaitot autorraidījumus, ne mazāk kā 80% muzikālā satura "Pieci.lv" jābūt Latvijas autoru darbiem, īpaši akcentējot jaunās mūzikas grupas un izpildītājus.

Radiostacijai uzdots veidot Latvijas jaunās mūzikas izlasi, kas tiek nodota auditorijas vērtējumam, iepazīstināt ar Latvijas mūzikas attīstības tendencēm kontekstā ar pasaules mūzikas industrijā notiekošo, kā arī nodrošināt mūzikas ierakstus LR studijās, izceļot jaunos māksliniekus Latvijas mūzikas jomā.

Tāpat "Pieci.lv" jāveic ieraksti būtiskos Latvijas festivālos un pasākumos, atbilstoši "Pieci.lv" mūzikas formātam, jāveicina mūzikas kritika un komentāri par notiekošo Latvijas mūzikā un jāizveido "Pieci.lv" arhīvs, ietverot gan populārās, gan nekomerciālās nišas mūzikas ierakstus.

"Pieci.lv" satura galvenā redaktore Anna Platpīre aģentūrai LETA atzina, ka ir pārsteigta par NEPLP lēmumu palielināt radiostacijas pārraidītā satura latviešu valodā īpatsvaru līdz 80%, tostarp "Pieci.lv" komanda iepriekš aicināja padomi sniegt datus, kas pamatotu šādu soli, tomēr no NEPLP puses tas netika.

Savukārt LR valdes locekle Sigita Roķe aģentūrai LETA sacīja, ka NEPLP noteiktais latviešu mūzikas īpatsvars 80% apmērā "Pieci.lv" pārraidāmajā saturā ir mulsinošs, jo tik nozīmīgām izmaiņām saturā ir jābūt izsvērtām un pamatotām, ņemot vērā, ka jauniešu kanālā mūzikai ir ļoti būtiska loma.

Lai arī Roķe pauda atbalstu iniciatīvai palielināt latviešu mūzikas īpatsvaru un latviešu jauno mūziķu radīto darbu apmēru, viņa norādīja, ka LR mūzikas plūsma ir konceptuāls risinājums, kā piesaistīt jauniešu auditoriju, kas ir "Pieci.lv" izveides mērķis, tādēļ ir mulsinoši, ka tiek noteikta šāda proporcija.