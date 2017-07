DNS pārbaudes un cilvēku nopratināšana. Mazā Ivana meklēšanā masveidīgi iesaistās policija un armija

Līdz ar mazā Ivana meklēšanas taktikas maiņu, šobrīd meklēšanā iesaistīti kopumā ap 260 dažādu jomu speciālisti no Valsts policijas, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas un Nacionāliem bruņotiem spēkiem, tostarp Jūras spēkiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Iesaistītie no jauna pārmeklē Liepāju un tās apkārtni, pievēršot uzmanību jau citām izmeklēšanā būtiskām niansēm. Tiek pārbaudīts arī jūras krasts un akvatorijs.

No iesaistītajiem cilvēkiem vairāk nekā 150 ir Valsts policijas amatpersonas ne tikai no Liepājas, bet arī no Ventspils, Talsiem, Kuldīgas, Saldus, Rīgas. Tostarp meklēšanā piedalās Valsts policijas kinologi, tāpat piesaistīti Valsts policijas eksperti, kuri ieradušies, lai pārvietojamā DNS laboratorijā pārbaudītu izņemto mantu iespējamo saistību ar Ivana Berladina pazušanas lietu. Bez tam, meklēšanas darbos iesaistīti teju 20 Liepājas pilsētas pašvaldības policisti un 80 Nacionālo bruņoto spēku zemessargi un karavīri. Un Liepājā dislocētie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

Sākot jau no zēna pazušanas brīža Valsts policija izņēmusi vairākus simtus video un vēl tik pat video materiāli pieprasīti no dažādām iestādēm un privātpersonām visā Liepājā un tās apkaimē. Tāpat video izņemti arī no Liepājas autobusu parka maršrutu transportlīdzekļiem.

Nepārtraukti Valsts policija saņem un apstrādā informāciju, kuru pārbauda. Tāpat Valsts policijas kinologi apsekoja vairākas vietas pilsētas teritorijā. Šodienas laikā vien nopratinātas jau vairāk nekā 20 personas, kā arī veiktas vairāk nekā 40 iedzīvotāju aptaujas. Meklēšanas darbi turpinās.

Policijai, meklējot Ivanu, svarīgs katrs sīkums

Valsts policija atkārtoti uzsver, ka šobrīd ir ļoti nepieciešama iedzīvotāju iesaiste tieši informācijas sniegšanā par zēna pazušanas apstākļiem un par cilvēkiem, kuri varētu būt ar to saistīti.

Paziņojumā sabiedrībai policijā saka: "Lūdzam iedzīvotājus informēt Valsts policiju arī par situācijām, kuras šajā laikā, saistībā ar zēna pazušanu, šķitušas dīvainas, pat, ja sākotnēji tām nav tikusi piešķirta nozīme. Iespējams, ka kopējā izmeklēšanas ainā, tieši šķietami nenozīmīgs sīkums var būt izšķirīgs."

"Sniedzot šādu informāciju, ir vienīgais veids, kādā šobrīd sabiedrība var iesaistīties un palīdzēt policijai zēna meklēšanā. Informāciju aicinām sniegt tikai mūsu iepriekš norādītajos kanālos: e-pastā puikaliepaja@iem.gov.lv vai tālruņa numuram 116000," norāda likumsargi.

Valsts policija īpaši uzsver, ka tikai šie ir oficiālie informācijas kanāli, caur kuriem policija saņems visu tajā sūtīto informāciju. "Jebkādi citi, šeit neminēti kanāli nav oficiāli un tajos sniegtā informācija nenonāk Valsts policijas rīcībā un pazūd nebūtībā. Valsts policija šos kanālus monitorē nepārtraukti 24 stundas diennaktī un ir gatava uz to reaģēt visu cauru diennakti. Atgādinām, ka Valsts policijai ļoti būtiski ir saprast zēna dienas gaitas, tāpēc nozīmīga var būt jebkura iedzīvotāju sniegtā informācija," saka policisti.

Policijā atgādina, ka visi citi aicinājumi brīvprātīgajiem turpināt Ivana meklēšanu fiziski pārmeklējot apkārtni nav saistīti ar policiju un oficiālo meklēšanu, kā arī ir uzskatāmi par cilvēku maldināšanu.

"Patlaban oficiālu meklēšanu, fiziski pārmeklējot Liepāju un tās apkārtni, veic Valsts policijas, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas, līdz ar ko aicinām liepājniekus būt saprotošiem un nodrošināt iespēju dienestiem piekļūt ne tikai teritorijām, kuras ir slēgtas, bet arī uzņēmumu un privātīpašumu teritorijām," saka policisti.

"Ja kāds apzinās, ka tieši vai netieši saistīts ar bērna pazušanu, lūgums sazināties ar Valsts policiju. Agrāk vai vēlāk policija tāpat nonāks līdz patiesībai," saka Valsts policijā.

Divas galvenās versijas

Zēna pazušanas lietas izmeklēšanā policijai šobrīd ir divas galvenās versijas – ar zēnu ir noticis nelaimes gadījums vai arī viņš kļuvis par apzināta vai neapzināta nozieguma upuri, tādēļ jau kopš vakardienas Ivana meklēšanas pasākumi tiek veikti taktiski pavisam citā līmenī. Iesaistīti arī Kriminālizmeklēšnas pārvaldes Slepkavību izmeklēšanas nodaļas darbinieki.

Izmeklēšanai ir informācija, ka zēns no rīta ap astoņiem Tosmarē iesēdās maršruta autobusā un aizbrauca Karostas virzienā. Bet pēc 20 minūtēm ar pilsētas maršruta mikroautobusu aizbrauca centra virzienā līdz Kuršu laukumam. Šobrīd izmeklēšanā oficiāli apstiprinātā informācija par pēdējo reizi, kad Ivans redzēts dzīvs ir sestdienā, 1. jūlijā, četros pēcpusdienā Spīdolas ielas rajonā, Liepājā.

Ivans bija ģērbts zilā jakā ar galvā uzvilktu kapuci un baltu zīmējumu jakas priekšpusē. Kājās bijušas tumšas krāsas sporta bikses un basas kājas apautas sandalēs. Zem jakas iespējams sarkans krekliņš ar Makvīna zīmējumu priekšpusē.

Policijai ļoti svarīgi iegūt informāciju par pārējām bērna dienas gaitām.