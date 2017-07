Viens no uzjautrinātajiem kungiem arī novilka bikses un apkārtējiem parādīja dzimumorgānus. Uz notikuma vietu nekavējoties nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas ekipāža.



Likumsargi, sekojot videonovērošanas centra darbinieku norādēm, uzmeklēja abus huligānus. Pārrunu laikā noskaidrots, ka vīrieši ir tūristi no Lielbritānijas. Kungi sākotnēji noliedza izdarīto, taču vēlāk atzinās.



Tūristi aizturēti un nogādāti notikuma vietā, kur aptuveni no pieciem puķu podiem bija izrauti stādi un izmētāti pa bruģi. Tāpat ievērots, ka vienai no lampām ir norauts kupols un sašķaidīts pret bruģi.



Abiem pārkāpējiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par sīko huligānismu. Vienam no viņiem piemērots naudas sods 150 eiro apmērā, savukārt otram, kurš bija arī atkailinājies, 200 eiro naudas sods.

