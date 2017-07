Politiķu cepiens 2017: Juta Strīķe – politiķe, kura pierādījusi, ka priekšvēlēšanu kampaņai budžeta tiešām nebija

Edgars Bāliņš jau “Politiķu Cepiena” sākumā, runājot par Arti Pabriku, mazliet “uzkarsēja” arī Jutu Strīķi: “Bija gadījums, kad gadus atpakaļ Pabriks atkāpās no amata un Kalvītis viņa demisiju nepieņēma.

Juta, Tu vispār vari iedomāties tādu situāciju? Pirmkārt, tu pats aizej no darba, otrkārt – priekšnieks saka – nē, nē, paliec!” Turpinot cepināt Jutu Strīķi, Kugrēns ar humoru atminas vienu no redzētajām video intervijām: “Principā, kādu stundu viņa stāstīja to, cik viņa ir godīga. Jutai prieks, ka dažreiz, ejot pa ielu, negodīgie cilvēki pāriet ielas otrā pusē, jo viņiem kauns par savu negodīgumu.

Man prieks, ka Juta domā, ka tas ir viņas godīguma dēļ!" Pati Juta Strīķe savā aizstāvības runā humoristiski minēja, ka labprātāk piedalās Sarunu festivālā LAMPA, nevis sarunu festivālā “Rīdzene”.