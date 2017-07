1. “Šī prece jūsu valstī nav pieejama!” iepērkoties internetā, šādu atteikumu būs manījis teju ikviens. Eiropas Parlaments strādā, lai Eiropas Savienībā izbeigtu netaisnīgo ģeo-bloķēšanu. Patlaban tiek izstrādātas normas, kas neļaus iedzīvotājus diskriminēt pēc viņu atrašanās vietas, nacionalitātes, ar cenu u.tml. Tādejādi konkrētu preci varēs iegādāties jebkuras ES valsts iedzīvotājs, un tās cena būs vienāda visā Eiropas Savienībā.

2. Iemīļotās filmas un TV pārraides, arī atrodoties citā ES valstī! Iespējams, apciemojot radus Īrijā vai ceļojot tepat pa kaimiņvalstīm, vēlējies noskatīties tīmeklī kādu pierastu raidījumu vai seriālu, bet uz ekrāna parādījās brīdinājums: “Saturs nav pieejams!” ES likumdevēji jau ir vienojušies, ka ikviens iedzīvotājs, lai kurā ES valstī viņš atrastos, varēs piekļūt saturam, ko abonējis mājās.

3. Pateicoties iniciatīvai WiFi4EU, vēl vismaz 6000-8000 pašvaldībās visā Eiropas Savienībā sabiedriskās dzīves centros - parkos, atpūtas laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros, muzejos - būs brīvi pieejams bezvadu internets.

4. Dažādu publiskā sektora iestāžu mājaslapas bieži vien ir krasi atšķirīgas un reizēm sarežģītas pat ļoti pieredzējušiem interneta lietotājiem, un diemžēl nedraudzīgas personām ar invaliditāti un senioriem. Turpmāk viņiem būs vieglāk, piemēram, pieteikties uz pabalstu vai iesniegt nodokļu deklarāciju. Visām iestāžu mājaslapām un to mobilajām lietotnēm būs jāatbilst vienotiem ES pieejamības standartiem.

5. Lietojot WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail u.c., tu nezini, vai “lielais brālis” tevi vēro vai varbūt esi pakļauts hakeru uzbrukuma riskam. Eiropas Parlaments strādā, lai elektroniskajā saziņā privātuma aizsardzība būtu visaugstākajā līmenī. Pateicoties ES Datu reformai, iedzīvotāji atgūst kontroli pār viņu privātajiem datiem internetā un iepērkoties.

6. Laiki mainās, un mainās arī mūsu lasīšanas paradumi, taču e-grāmatām līdz šim nevarēja piemērot samazinātu PVN likmi. Eiropas Parlaments ir atbalstījis Eiropas Komisijas iniciatīvu mainīt novecojušos noteikumus, lai e-grāmatas kļūtu lētākas un pieejamākas.

7. Jau gandrīz 1/5 eiropiešu izmantojuši sadarbīgās ekonomikas pakalpojumus tūrismā, piemēram, Airbnb piedāvātās mājvietas ceļojumu laikā, Uber vai Taxify pakalpojumus pasažieru pārvadājumos un citās nozarēs. Eiropas Parlaments uzskata, ka bizness ir jāattīsta, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību un godīgu konkurenci.

Tavi pārstāvji Eiropā

ES likumus iedzīvotāju interesēs pieņem Eiropas Parlamenta deputāti.

Ar digitālajiem jautājumiem strādā galvenokārt Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komiteja un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komiteja.

No Latvijas šajās komitejās strādā Krišjānis Kariņš (ITRE) un Inese Vaidere (IMCO).

Astoņi Latvijas eiroparlamentārieši strādā 11 no 22 pastāvīgajām komitejām un pievienojušies 5 no 8 politiskajām grupām, kas ļauj labāk aizstāvēt mūsu iedzīvotāju intereses.



Vairāk informācijas: www.europarl.lv



Raksts tapis sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā