Zemgalē ievērojamākie būvdarbi notiek pie Rīgas HES un Pļaviņu HES posmā no Jaunjelgavas uz ceļa Bauska-Aizkraukle. Tur būs ievērojami palēnināta satiksme, jo to regulē ar luksoforiem. Tuvāk Lietuvas robeža būvdarbi turpinās no Bārbeles līdz Skaistkalnei, kur autovadītājiem jārēķinās ar trīs luksoforu posmiem.

Ar papildu stundu ceļā jārēķinās, braucot pa Ventspils šoseju, kur kopumā ir astoņi remontposmi. Nozīmīgākie no tiem ir pie tilta pāri Lielupei un posmā starp rotācijas apļiem pie Tukuma. Kurzemē uz Liepājas šosejas no Saldus līdz Bukupei ir četri luksoforu posmi. Arī uz Klaipēdas šosejas posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Vidzemē būvdarbi sākušies pirms Igaunijas robežas uz Tallinas šosejas. Tie turpinās arī uz Valmieras šosejas, kur autovadītājiem ir jārēķinās ar luksoforu posmiem pirms Valkas un abpus Valmieras, kā arī no Braslas līdz Straupei.

Latgalē uz ceļa Jēkabpils-Rēzekne darbi norisinās vairākos posmos. Septiņu luksoforu posmi ir līdz Ludzai un desmit - Varakļānu apkārtnē, bet no Daugavpils līdz Medumiem uz šosejas Rēzekne-Daugavpils satiksmi regulē astoņi luksoforu posmi. Katrā no tiem jārēķinās ar papildus stundu ceļā.

Pierīgā palēnināta satiksme var būt arī Ulbrokā un Siguldā, kur notiek krustojuma rekonstrukcija. Slēgto ceļa posmu no Tīnūžiem līdz Ogrei var apbraukt pa ceļu Ogre-Jugla vai Daugavpils šoseju.

Šodien, laikā no plkst.8 līdz plkst.17, tiks slēgta autotransporta kustība pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Ciemupē.