Divi jaunieši Ziepniekkalna sabiedriskā transporta galapunktā uzbrūk jaunai sievietei

5.jūlijā īsi pēc pulksten 18.00 pie Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes darbiniekiem patrulēšanas laikā vērsās kāds vīrietis, kurš bijis aculiecinieks divu jauniešu uzbrukumam kādai jaunai sievietei sabiedriskā transporta galapunktā. Vīrietis norādīja uz diviem netālu esošiem jauniešiem.

Abi puiši apturēti. Pārrunu laikā viens no viņiem apgalvoja, ka, gaidot sabiedrisko transportu, pie viņiem pienākusi nepazīstama sieviete un bez iemesla metusies virsū.

Jaunais vīrietis skaidroja, ka pielietojis fizisku spēku, lai apturētu vardarbīgo sievieti un aizsargātu sevi. Puisis parādīja pārsistu lūpu. No abiem 17 gadus vecajiem jauniešiem bija jūtama alkoholam raksturīgā smaka. Jautājot par grādīgo dzērienu lietošanu, abi neslēpa, ka notikuma dienā katrs izdzēris pa vienam aliņam.

Policisti devās uz sabiedriskā transporta galapunktu, lai sastaptu trešo notikumā iesaistīto personu. Pēc neilga laika sieviete uzmeklēta. Cietusī pastāstīja, ka abi jaunieši uzvedušies neadekvāti un lamājušies ar cieņu aizskarošiem vārdiem, tāpēc nolēmusi pieiet viņiem klāt un aizrādīt par uzvedību. Taču viens no viņiem sācis bļaut un gājis virsū kauties, pēc tam jauno sievieti satvēris aiz matiem un nogāzis zemē. Cietusī atpazina vienu no jauniešiem kā uzbrucēju. Arī no 26 gadus vecās sievietes bija jūtama alkoholam raksturīgā smaka.

Izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri, apskatot abus nepilngadīgos jauniešus, nolēma vienu no viņiem hospitalizēt. Savukārt sieviete no medicīniskās palīdzības atteicās.

Ņemot vērā, ka cietusī izteica vēlmi par notikušo rakstīt iesniegumu, otrs jaunietis nogādāts Valsts policijā apstākļu noskaidrošanai. Tāpat informēti abu nepilngadīgo jauniešu vecāki.