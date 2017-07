Gaidāmi satiksmes apgrūtinājumi: Elizabetes un Stabu ielas posmos sāksies seguma atjaunošanas darbi

Autovadītājiem jārēķinās ar nopietniem satiksmes sablīvējumiem, kā arī ar slēgtām autostāvvietām atsevišķos minēto ielu remontdarbu posmos. Gājējiem jāņem vērā, ka ietvju seguma demontāžas laikā var tik liegta gājēju kustība remontdarbu zonā. Blakus esošajās ēkās un tirdzniecības vietās tiks nodrošināta piekļuve pa gājēju tiltiem.

Seguma atjaunošanas darbi Elizabetes ielā un Stabu ielā tiks organizēti pa posmiem.

Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai un no Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim un no Brīvības bulvāra līdz Satekles ielai.

Stabu ielā posmā no Valmieras ielas līdz Avotu ielai un no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai.

Remontdarbu zonā maksimālais atļautais braukšanas ātrums tiks ierobežots līdz 30km/h, transporta kustība tiks organizēta vienā braukšanas joslā, vai nepieciešamības gadījumā būtiski ierobežota, kā arī ierobežota gājēju kustība ielas posmā, kurā tiek veikti ietvju demontāžas darbi.

Autovadītājiem jārēķinās ar nopietniem satiksmes sablīvējumiem un papildus ceļā pavadīto laiku. Aicinām ar izpratni izturēties pret ieviestajiem ierobežojumiem, ievērot satiksmes organizācijas kārtību.

Satiksmes organizācijas speciālisti iesaka laicīgi plānot savu ikdienas maršrutu, rēķinoties ar satiksmes ierobežojumiem un, ja tas iespējams, apbraukt tos, izvēloties citu ikdienas maršrutu.

Seguma atjaunošanas darbus Stabu ielā veic SIA "Binders".