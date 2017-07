Ločmele raidījumā pauda sašutumu par to, ka no augstāko valsts amatpersonu loka skaidru nostāju par oligarhu sarunām paudusi tikai Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. “Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka viņa to dara, bet es noteikti sagaidu no Valsts prezidenta un Ministru prezidenta ļoti skaidru principiālu pozīciju, jo viņi nāk no šīs partijas, kuru Lembergs rausta aiz striķiem,” raidījumā norādīja žurnāliste.

Ločmele uzskata, ka prezidenta klusēšana rada iespaidu, ka oligarhu sarunās dzirdētais piepildās: “Vai gadījumā šī nav tā X stunda, par kuru sarunās savulaik runāja Šlesers ar Lembergu, ka “savam” prezidentam ir jāglābj Lembergs? Vai tas, cik viņš mīkstmiesīgi šobrīd komentē, tik jēli izsakās un neizrāda aktīvu pozīciju, vai tas īstenībā nav veids, kā šīs sarunas īstenojas šobrīd dzīvē?”

“Ir” galvenā redaktore ir pārliecināta, ka sarunas atstās lielu iespaidu uz ZZS nākotni, un partijai pašai ir jāizlemj, kādu pozīciju ieņemt. “Tas ir liels jautājums šobrīd ZZS – kā viņi redz savu nākotni? Vai viņi šobrīd uzskata, ka Lembergs ir kļuvis par akmeni kaklā, kas tevi rauj dzelmē, vai arī viņš ir boja, pie kuras turēties? Tas ir viņu un viņu vēlētāju lēmums,” raidījumā apgalvoja Ločmele.