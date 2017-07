Pagājušajā nedēļā pēdējo darba dienu Veselības ministrijā (VM) aizvadīja Čakšas padomniece ekonomikas jautājumos Alīda Vāne. Kopš gada sākumā Čakšai nebija oficiālā biroja vadītāja, bet formāli šos pienākumus esot veikusi Vāne.

Šonedēļ, no 5.jūlija, par Čakšas biroja vadītāju kļuvis Panteļējevs. Viņš pagājušajā nedēļā atstāja amatu AM, un tagad viņa vietā AM parlamentārā sekretāra pienākumus pilda Viesturs Silenieks (ZZS).

"Latvijas Avīze" raksta: neoficiāli izskanējis, ka AM parlamentārā sekretāra vieta pēc atsevišķu ārpus ministrijas esošu politisko personu norādījuma esot bijis jāatbrīvo Sileniekam, kuram tādējādi tikšot nodrošināts tramplīns augstākam lēcienam karjerā.

Veselības ministre avīzei pauda, ka uzrunājusi Panteļējevu, jo saņēmusi labas rekomendācijas no aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa (ZZS).

"Veselības aprūpes joma mani nedaudz baida, jo tajā ir ļoti daudz problēmu, tāpēc lūdzu mani pirmās divas nedēļas netraucēt, lai varu iedziļināties būtiskākajos jautājumos," avīzei teica Panteļējevs.