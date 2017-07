Savulaik šī filma, kopā ar citām Luija de Finesa, Žerāra Depardjē, Pjēra Rišāra un citu franču komiķu komēdijām bija PSRS kinoteātru absolūts dižpārdoklis. Bet tas, ko daudzi nezina, ir fakts, ka filma tika demonstrēta ar Padomju cenzūras veiktajām izmaiņām. Par laimi, 2016. gadā (tieši uz filmas 50. gadu jubileju) filma tika restaurēta un tieši šo versiju mēs arī skatīsimies:

2. Pasaules karš. Britu bumbvedējs veic operāciju virs Normandijas, taču nomaldās no iecerētā kursa un attopas… virs nacistu okupētās Parīzes! Apkalpe evakuējas no degošās lidmašīnas un piezemējas kurš nu kur, bet ar vienošanos satikties Turku pirtīs. Drīz vien viņiem pievienojas arī kāds vienkāršs franču krāsotājs, viņa sirdsdāma un La Grande Opera diriģents, un apkalpes glābšanas misija pieņem patiesi episkus mērogus…

Burvils un Luijs de Finess filmā "Lielā pastaiga". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šajā režisora Žerāra Urī filmā redzēsim populāros franču komiķus Luiju de Finesu un Burvilu, britu ekscentriķi Terī-Tomasu, Maiku Māršalu, Koleti Brosē, Klaudio Bruku un vācu kino leģendu Benno Sternbahu. Uzņemta 21 gadu pēc 2. Pasaules kara, kad Francijai atstātās brūces vēl nebija līdz galam sadzijušas, filma ļāva francūžiem no cita, daudz sirsnīgāka un humora pilna skatpunkta paskatīties uz samērā nesenajiem traģiskajiem notikumiem. Tieši šis humors uz farsa robežas apvienojumā ar izcilo aktieru sniegumu padarīja “Lielo pastaigu” par visu laiku skatītāko filmu Francijā līdz pat 1997. gadam un trešo skatītāko joprojām!

Interesanti fakti par filmu:

- Francijā filmu noskatījās vairāk nekā 17 miljoni skatītāju, absolūts rekords līdz pat “Titānikam” (1997);

- “Lielā pastaiga” līdz pat 2008. gadam palika skatītākā franču filma Vācijā;

- Filmu uzņēma tā pati komanda (režisors Gaspārs Urī, aktieru duets Luijs de Finess un Burvils), kuri gadu iepriekš uzņēma ārkārtīgi veiksmīgo komēdiju “Le Corniaud”;

- ASV repertuārā tā izrādīta zem pilnīgi cita un nepamatoti gara nosaukuma - “Don’t Look Now, We’re Being Shot At”;

Nāciet un novērtējiet arī jūs - īpašais filmas “Lielā pastaiga” kinoteātra “Splendid Palace” sezonas atklāšanas seanss 22. augustā plkst. 19:00!

Biļetes pieejamas www.splendidpalace.lv

“Lielā pastaiga” / “Большая прогулка” / “La Grande Vadrouille”

Francija/Lielbritānija, 1966. gads, 132 min

Režisors: Gaspārs Urī

Galvenajās lomās: Luijs de Finess, Burvils, Tjerī-Tomāss, Klaudio Bruks