Tagad tiesu izpildītājs izsoli var rīkot arī tad, ja mantinieks ir pieteicies, bet neiet saņemt mantojuma apliecību. Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016. gada 29. februāra spriedumā lietā SKC-48/2016 secināts, ka mantinieks iegūst īpašuma tiesības jau ar mantojuma atklāšanos (protams, ja viņš uz mantojumu ir pieteicies). Faktam, ka mantiniekam nav izsniegta mantojuma apliecība, nav tiesiskas nozīmes.

Taču, ja īpašums ir iegūts, noslēdzot darījumu (piemēram, pirkuma vai dāvinājuma līgumu), vai iegūts ar izdotu administratīvu aktu, tad gan īpašuma tiesības rodas tikai pēc tam, kad ieguvējs īpašumu ierakstījis zemesgrāmatā uz sava vārda.

Līdzīgas tēzes ir arī Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2013. gada 6. augusta lēmumā lietā C02021113, PAC-1853. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei uzdevām vairākus jautājumus par šādām situācijām.

Ir parāds, māja nav zemesgrāmatā

Dēls deviņdesmitajos gados no savas mirušās mātes mantojis māju. Viņam ir tiesas lēmums par apstiprināšanu mantošanas tiesībās, jo tolaik par to lēma tiesa, nevis notārs, kā tas ir tagad. Māja zemesgrāmatā nav ierakstīta ne uz viņa vārda, ne vispār. Taču ēka ir kadastrā, par to maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Šis cilvēks ir parādā citai privātpersonai, lieta nodota tiesu izpildītājam. Parādnieks ir bez darba, tāpēc tagad no viņa neko nepiedzen. Vai viņš var pagūt ierakstīt māju zemesgrāmatā uz sava vārda un tajā pašā dienā to pārdot vai uzdāvināt citai personai?

Vai arī tas nav iespējams, jo pastāv datubāzu tiešsaiste vai kas tamlīdzīgs, un, tiklīdz īpašums būs ierakstīts zemesgrāmatā uz parādnieka vārda, pienāks ziņojums tiesu izpildītājam, un dāvinājuma vai pirkuma līgums tiks atstāts bez virzības?

Parādniekus uzrauga datorizēti

Nē, plāns māju ātri pārdot vai uzdāvināt neizdosies. Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste Baiba Litvina skaidro, ka saskaņā ar grozījumiem Zemesgrāmatu likuma 118.1 pantā, kas stājās spēkā 2011. gada 1. jūlijā, ir paredzēta iespēja monitorēt uz parādnieka vārda iesniegtos īpašuma tiesību nostiprinājuma lūgumus.

Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir nosūtījis zemesgrāmatu nodaļai paziņojumu par to, ka konkrētā persona (parādnieks) ir jāiekļauj monitorējamo personu sarakstā, tad brīdī, kad zemesgrāmatu nodaļa saņems no šīs personas nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma pirmreizējai reģistrācijai, zemesgrāmatu nodaļa automatizēti nosūtīs informāciju par to zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš attiecīgi varēs nosūtīt zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu piedziņas atzīmes reģistrēšanai uz šo nekustamo īpašumu.

Šādā situācijā zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis vispirms izskatīs ar īpašuma tiesību iegūšanu saistīto nostiprinājuma lūgumu, pēc tam zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūgumu par piedziņas atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 72. pantam.

Nostiprinājuma lūgums par īpašumtiesību nostiprināšanu uz citas personas vārda tiks atstāts bez ievērības, jo saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 46. pantu piedziņas atzīme kavē jebkuru īpašnieka izdarāmu labprātīgu nostiprināšanu (izņemot 45. panta 6. un 7. punktā paredzētās atzīmes).

Paskaidrosim vienkāršāk un saprotamāk. Mantinieks ir izdevis naudu, veicot mājas tehnisko inventarizāciju, samaksājis notāram par nostiprinājuma lūgumu un valsts nodevu par tās ierakstīšanu zemesgrāmatā. Zemesgrāmatu nodaļa laipni izpilda viņa pirmo vēlēšanos un ieraksta mantoto māju zemesgrāmatā uz viņa vārda.

Bet! Viņš ir iekļauts monitorējamo (uzraugāmo) personu melnajā sarakstā. Tiklīdz īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, tiesu izpildītājs domās pasaka: “Liels paldies! Tieši to man vajadzēja!” un sāk kārtot dokumentus, lai māju pārdotu izsolē.

Noslēgto pirkuma vai dāvinājuma līgumu zemesgrāmata vērā neņem, un visi tēriņi, kas saistīti ar tā noformēšanu, ir zaudēta nauda. Pircējs vai dāvinājuma saņēmējs paliek ar garu degumu.

Manto senču zemi, bet nodokli nemaksā

Kāds vīrietis deviņdesmitajos gados pieprasīja senču zemi Latgalē. Pagasta zemes komisija viņam atjaunoja īpašuma tiesības uz 7,7 hektāriem zemes senču īpašuma pirmskara robežās. Taču viņš zemi vēl joprojām nav uzmērījis, nav ierakstījis zemesgrāmatā uz sava vārda, viņš skaitās tiesiskais valdītājs.

Pašvaldība katru gadu sūta nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, bet viņš nemaksā, un ir izveidojies 670 eiro parāds. Pašvaldība ir sūtījusi brīdinājumu, un tagad pieņems lēmumu-izpildrīkojumu. Ja parādu nesamaksās, nodos lietu tiesu izpildītājam.

Kas notiks šajā gadījumā? Zeme vispirms ir jāiemēra, un tas maksā vairākus simtus eiro. Pēc tam zeme jāieraksta zemesgrāmatā uz parādnieka vārda, arī tie ir lieli izdevumi.

Pirmie rindā alimentu piedzinēji

Baiba Litvina atbild, ka šajā situācijā nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi. Situācijas var būt dažādas, un tas, vai zvērināts tiesu izpildītājs varētu vērst piedziņu uz konkrēto nekustamo īpašumu, ir atkarīgs no individuāliem apstākļiem attiecīgajā izpildu lietā.

Izpētījām šos individuālos apstākļus. Parādniekam ir bērni no pirmās laulības, kuriem viņš nemaksā uzturlīdzekļus. Līdz ar to ir izveidojies krietns parāds Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai. Viņš ir ņēmis un nav atdevis ātros kredītus, arī šīs firmas grib atgūt savu naudu.

Šajā situācijā pēc zemes pārdošanas pirmām kārtām tiks apmierināts Uzturlīdzekļu garantiju fonda prasījums atbilstoši Civilprocesa likuma 623. pantam.

Ja pāri paliks nauda, tad tiks apmierināta pašvaldības prasība par nesamaksāto nodokli, jo nodokļu prasījumus likums ierindojis otrajā vietā (624. pants). Seko fizisko personu prasījumi, kas nodarīti to mantai sakarā ar noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu. Ceturtajā kārtā apmierināmi visi pārējie prasījumi (šajā gadījumā – ātro kredītu firmu prasības).

Savas neapdomības un neizdarības dēļ cilvēks zaudēs senču zemi. Ja pats to nespēja apsaimniekot, zemi varēja pārdot jau tad, kad nebija šķirta pirmā laulība un vēl nebija izveidojies uzturlīdzekļu parāds. Daudzu gadu laikā zeme ir aizaugusi ar krūmiem, taču pašvaldība nedrīkst atcelt zemes komisijas lēmumu un piešķirt šo zemi kādam citam.

Tagad tiesu izpildītājs īpašumu pārdos izsolē visdrīzāk par zemu cenu, un visa nauda aizies parādu segšanai, kā arī tiesu izpildītājam par darbu.