Puksts norādīja, ka šie dati ir ļoti vērtīgi un tos var izmantot daudzos veidos. “Tie ir interesanti jebkuram, piemēram, bankai. Vai banka negribētu zināt, kāda ir to klientu veselība, kuriem viņi izsniedz kredītus? Varbūt viņi pēc gada jau vairāk nebūs šajā saulē, kaut arī finanšu rādītāji viņiem ir labi!” skaidroja Puksts.

Viņš uzskata, ka dati nav pietiekami aizsargāti, īpaši, ņemot vērā to, ka uzbrukumu mērķi un pieejas ir dažādas – no sistēmas paralizēšanas līdz pat datu nozagšanai: “Var būt vairāku faktoru uzbrukums. DDoS ir tas, uz ko mēs koncentrējamies, bet tajā pašā laikā kāds iekšējais resurss aiziet, pieliek flešiņu un kaut ko paņem. To mēs neredzam un nezinām. Šeit ir tā problēma, ka mēs nedomājam par drošību kā par kompleksu risinājumu un visus risinājumus nekad nespējam pārbaudīt.”

Puksts uzskata, ka resursi e-veselības izveidei tika izmantoti neefektīvi, jo atbildīgās iestādes nebija kompetentas.

“Nauda tika iedota mazai valsts pārvaldes iestādei – Veselības ekonomikas centram tajā laikā. Tas ir maziņš kantorītis. Viņam iedeva milzīgus resursus, lai tagad taisa šito monstru. Skaidrs, ka tur nekas neiznāca! Pēc tam to pārņēma Nacionālais veselības dienests, kas arī tika izveidots no vairākām iestādēm, kur arī nebija kompetence pretī,” raidījumā sašutis pauda Puksts.