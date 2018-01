Protēze ļauj atkal sajust pieskārienus sievietei, kurai pirms 25 gadiem norauta roka

Itāliete Almerina Maskarello kļuvusi par pirmo cilvēku pasaulē, kas personiskā lietošanā ieguvusi protēzi ar sensoro uztveri. Pirms gandrīz 25 gadiem viņa nelaimes gadījumā tērauda rūpnīcā zaudēja roku, bet tagad jūtas to atguvusi. Pat ar aizvērtām acīm Almerina spēj aprakstīt, kāds pēc taustes ir priekšmets, kuru viņa satver ar robotroku.

Protēzes izstrādātāju starptautiskajā komandā pārstāvēti inženieri, neirofiziologi, ķirurgi, elektronikas un robottehnikas speciālisti no Itālijas, Šveices un Vācijas. Viņiem pirmo reizi izdevās radīt bionisko roku ar pieskāriena sajūtu jau 2014. gadā.

Tomēr protēzi varēja izmantot tikai laboratorijā, ņemot vērā papildu iekārtu izmēru. Tagad pētniekiem izdevies šo aprīkojumu samazināt tiktāl, ka tas ietilpst mazā mugursomā.

Protēzei ir sensori, kas nosaka, vai objekts ir mīksts vai ciets. Informāciju saņem dators mugursomā, kas to pārraida uz cilvēka smadzenēm pa elektrodiem, implantētiem nervos plecā.

“Sajūta ir spontāna, it kā tā būtu īstā roka,” saka Almerina Maskaorella, kura beidzot var bez grūtībām apģērbties, apaut kājas un paveikt citas ikdienišķas lietas.

“Mēs aizvien vairāk iemiesojam dzīvē tehnoloģijas no zinātniskās fantastikas filmām, kā, piemēram, Lūka Debesgājēja bioniskā roka no "Zvaigžņu kariem" – pilnīgi dabiska, sensora protēze, identiska cilvēka rokai,” lepojas profesors Silvestro Misera.