"Viens no biežākajiem parazītiem aknās ir ehinokoks. To var sastapt arī Latvijā, slimnīcā mēs to redzam nereti," sacīja radiologs.

Viņš norādīja, ka šie parazīti sākuma stadijā var arī neizskatīties kā tipiski parazīti: "Sākotnēji viņš izskatās kā sakaļķojies veidojums, kā audzējs. Citreiz viņi ir cistiski, izskatās kā cistas."

Ja šie parazīti netiek laikus konstatēti, sekas var būt nāvējošas. "Šie parazīti caur zarnu traktu un asinīm nonāk aknās un tajās arī aug. Viņi var izaugt ap 10cm, tas dažkārt ir pat letāli," skaidroja Stepanovs.

Radiologs norādīja, ka no ehinokoka var izvairīties, ēdot tikai apstrādātu gaļu: "Visbiežāk viņu iegūst, ēdot termiski neapstrādātu gaļu, visbiežāk medījumu."