Vēnu ārstēšana: kā izvērtēt piedāvājuma kvalitāti

"Daudz runāts par cenu – par ko maksās valsts, par ko jāmaksā pašam, bet tajā pašā laikā nav akcentēts, ar ko atšķiras dažādi ārstēšanas veidi. Taču atšķirības var būt milzīgas, un tas attiecas arī uz vēnu ārstēšanu. Gadās, ka mēģinot taupīt līdzekļus, pacients nonāk pie kolēģiem, kuri izmanto novecojušas tehnoloģijas vai arī veic šādu ārstēšanu un diagnostiku ļoti reti, tāpēc cilvēks saņem nekvalitatīvu ārstēšanu. Mēs bieži redzam slimniekus, kuriem pēc šādas nekvalitatīvas, mūsdienu prasībām neatbilstošas, ārstēšanas ir nopietnas problēmas. Nereti to ir pat vairāk, nekā ja ārstēšana nebūtu veikta un saslimšana turpinātos."

Tādās reizēs rodas jautājums: kādēļ cilvēki akli uzticas un nepainteresējas par piedāvātās ārstēšanas detaļām – kā tā notiks, cik ilgi pēc tam nevarēs strādāt, kādi ir varbūtējie sarežģījumi?

- Daudziem trūkst izpratnes. Daļēji tas saistīts ar pagātnes mantojumu, kad komunikācijā ar pacientu valdīja citi principi: padomju laikos bija cieņā autoritārs, nepieejams un valdonīgs ķirurgs, kurš neuzskatīja par savu pienākumu pacientam kaut ko skaidrot. Ir arī daļa sabiedrības, kura labāk grib ticēt nevis uz zinātnes principiem balstītai medicīnai, bet dažādiem brīnumiem, arī ārstiem ar apbrīnojamām spējām, kuri visu paveiks bez tehnoloģijām. Reizēm pat jauniem, izglītotiem cilvēkiem izpratne par veselības jautājumiem ir minimāla. Viņi nevis pragmatiski izvirza mērķus un laikus izzina dažādas iespējas, lai panāktu maksimāli labāko rezultātu, bet, kamēr situācija nav kļuvusi kritiska, par to neliekas ne zinis, un pēc tam meklē lētāko risinājumu. Daudziem gribas ticēt, ka var saņemt ārkārtīgi kvalificētu medicīnu par desmitkārt samazinātu cenu.

Par klīnikas un ārsta reputāciju spriežam arī pēc veiktā ārstēšanas apjoma un pieredzes. Kāda ir jūsējā?

- Šobrīd pie mums notiek ap 60% no visām Latvijā veiktajām vēnu operācijām un ap 70 – 80% skleroterapijas procedūru. Vairāk nekā 17 gadu laikā Latvijā esam pilnīgi izmainījuši vēnu slimību diagnostiku un ārstēšanu, ne tikai mūsu klīnikā, bet ir arī citas klīnikas Latvijā, kas strādā, balstoties uz mūsdienīgām zināšanām, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Regulāri rīkojam starptautiskus pasākumus uz mūsu klīnikas bāzes.

Un tomēr: kā pacients var izvērtēt konkrētu kādas klīnikas vai atsevišķa ārsta piedāvāto pakalpojumu kvalitāti?

- Iedziļinoties dažādos tās aspektos. Ideāls rezultāts ir tad, ja neviens nevar pateikt, ka tev ir bijusi vēnu operācija – nav sarežģījumu, nav rētu, nav komplikāciju, nav sāpju, vari uzreiz turpināt savu ierasto dzīvi un teikt: jā, es jūtos labāk.

Izvērtējot visas iespējas, var mācīties no arābiem – ja viņi aiziet uz kādu tirgu un grib kaut ko vērtīgu nopirkt, tad sāk ar to, ka dažas dienas pavada šajā tirgū, ejot no viena pārdevēja pie cita, lai saprastu, ar ko atšķiras viņu piedāvājums. Kādreiz prasmīgs pārdevējs var pārdot ļoti zemas kvalitātes produktu, kas izskatās līdzīgi un it kā dara kaut ko līdzīgu. Tā diemžēl gadās arī medicīnā. Ir bijuši daudzi piemēri, īpaši no Krievijas, kur par ārstēšanu prasa pasakainas naudas summas, kaut gan investīcijas tehnoloģijās ir minimālas.

Manuprāt, medicīnā viens no būtiskākajiem kritērijiem ir reputācija, gan runājot par atsevišķiem ārstiem, gan par ārstniecības iestādi – lai tas, kas tur notiek, būtu godīga un godprātīga medicīna, lai primārā būtu vēlme cilvēkam palīdzēt un viņu izārstēt, nevis pēc iespējas vairāk nopelnīt.

Manā skatījumā ārsta profesija ir viena no laimīgākajām, jo labi izārstēti pacienti sniedz daudz pozitīvu emociju un gandarījumu, kas ārstu stimulē tālāk mācīties un pastāvīgi pilnveidoties.

