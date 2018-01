Pētnieki konstatējuši, ka pietiek dienā izdzert trīs vai vairāk tases liesa piena, lai palielinātu draudus saslimt ar Pārkinsona slimību par 34 procentiem.

Savukārt cilvēkiem, kas lietojuši pilnpienu, risks nepaaugstinās, un tas pats attiecas arī uz treknu saldo krējumu, sieru, jogurtu un saldējumu, apgalvo pētnieki no Hārvarda T. H. Čena Sabiedrības veselības skolas (the Harvard T. H. Chan School of Public Health).

Pētnieki 25 gadus analizēja 80 736 sieviešu un 48 610 vīriešu ēšanas paradumus un veselību. Šajā laikā 1036 cilvēkiem attīstījās Pārkinsona slimība.

Lai gan pētnieki strikti nevar pateikt, ka maztauku produkti izraisa Pārkinsona slimību, viņi uzskata, ka tas varētu būt viens no “riska faktoriem, kas ietekmē slimību”. Citiem vārdiem sakot, tie maina cilvēka bioloģisko profilu, padarot slimību iespējamāku.

Kopumā risks, pēc pētnieku domām, joprojām ir zems. No 5830 cilvēkiem, kas dienā apēda trīs vai vairāk maztauku piena produktu porciju, 60 attīstījās Pārkinsona slimība, kas, ņemot visu respondentu kopu, ir 1 %, un no 77 864 cilvēkiem, kas dienā apēda mazāk nekā vienu porciju maztauku piena produktu, tikai 483 jeb 0,6 % attīstījās šī slimība.