Kā tikt pie stipriem kauliem, lai osteoporoze tev nedraud

Osteoporoze attīstās lēni. Tas ir dinamisks process, kas var sākties jau 30 gadu vecumā, bet īpaši aktīvi tas sievietēm norit pēc menopauzes iestāšanās vai tās laikā.

Kaulos nemitīgi notiek veco un bojāto kaulaudu šūnu sabrukšana. Šo procesu dēvē par kaulu rezorbciju, un šūnas, kas veic šo funkciju, tiek dēvētas par osteoklastiem – kaulaudu noārdītājiem. Citas šūnas – osteoblasti un osteocīti – piedalās kaulaudu veidošanā, tie rada tīklveida struktūru, ko sauc par kaulu organisko matrici. Šī matrice savukārt tiek piepildīta ar minerālvielām, lai piešķirtu kauliem blīvumu un izturību.

Ar laiku, organismam novecojot, kaulu rezorbcijas ātrums pakāpeniski pieaug un pārsniedz kaulu veidošanās ātrumu, tāpēc kaulu kopējā masa samazinās. Tā kā kaulaudi veidojas arvien lēnāk, arī kaulu matrice kļūst arvien vājāka.

Ja šādā brīdī iztiek tikai ar uztura bagātinātājiem vai tikai lieto pārtiku, kas satur daudz minerālvielu (kā to dara daudzi cilvēki), nepilnīgi izveidotā kaulu matrice mineralizējas un sacietē, kas paradoksālā kārtā liek kauliem kļūt trausliem un lūzt.

Izrādās, tradicionālajā medicīnā izmantotie medikamenti – bisfosfonāti –, ar kuriem novērš osteoporozi, arī var izraisīt kaulu lūzumus un lēnu kaulaudu sabrukšanu.

Svarīga ir kvalitāte, nevis blīvums

Kaulu izturīgums ir atkarīgs ne tikai no kaulu blīvuma, bet arī no to pamatstruktūras izturīguma jeb tā sauktās kaulu remodelēšanas. Lai atjaunotu pilnvērtīgas kaulu matrices “mikroarhitektūras” veidošanu, organismam ir nepieciešams dabīgs grūdiens. Par nelaimi, to nav iespējams nodrošināt ne ar bisfosfonātiem, ne ar kalcija uztura bagātinātājiem.

Kaulu remodelēšanu ietekmē ģenētika, ēšanas paradumi, vecums un tradicionālajā medicīnā izmantotie medikamenti (piemēram, kortikosteorīdi). Šo procesu nelabvēlīgi ietekmē arī daži kaitīgie ieradumi (nepietiekama fiziskā aktivitāte, smēķēšana un alkohola lietošana lielos apjomos), kā arī cilvēka kopējais veselības stāvoklis.

Organisma spēju atjaunot veselīgu kaulu struktūru nelabvēlīgi ietekmē iekaisumi, infekcijas slimības, vairogdziedzera darbības traucējumi, slimības, kas saistītas ar insulīna darbību, kā arī liels taukaudu slānis. Tomēr ir arī labas ziņas – nesen publicētie jaunie pētījumi liecina, ka kaulu remodelēšanu labvēlīgi ietekmē gan atsevišķi vitamīni, gan ārstniecības augi.

Apiņi

Ķīmiskie atvasinājumi, ko iegūst no parastajiem apiņiem (Humulus lupulus), kurus dēvē par reducētajām izo-alfa skābēm, darbojas kā selektīvie enzīmi (saukti par kināzēm) un izraisa dažu fosfātu pārnesi no atsevišķiem produktiem uz citām molekulām, kā arī veicina kaulu veselībai nepieciešamo molekulu darbību. Abas šīs norises sekmē kaulu remodelēšanu.

Berberīns

Pētījumi rāda, ka berberīns (ko iegūst no Phellodendron amurense) kavē kaulaudu sabrukšanu jeb rezorbciju. Vienā pētījumā ar dzīvniekiem, kas, iespējams, neattiecas uz cilvēkiem, berberīns, orāli lietots, novērsa kaulu blīvuma samazināšanos mugurkaula skriemeļos jostas daļā, un tas liek domāt, ka berberīns varētu kavēt osteoklastu rezorbciju kaulos – vismaz žurkām. Tāpat izskanējuši doma, ka berberīns varētu veicināt kaulaudus sintezējošo osteoblastu veidošanos.

Pierādīts, ka berberīns ir iedarbīgs pret 17 baktēriju tipiem, septiņiem sēnīšu tipiem, kā arī daudz un dažādiem citiem organismiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kaulu veselību, ieskaitot Amoeba, rickettsiae, Leischmania, mycobacteria, chlamydiae un Xanthomonas.

Kopš seniem laikiem zināms, ka berberīns nav toksisks, taču, lai būtu pilnīgi droši, sievietes, kas vēlas jau agrīnā vecumā sākt rūpēties par kaulu veselību, nedrīkst to lietot grūtniecības laikā.

D vitamīns

Tas ne tikai palīdz organismam absorbēt kalciju, kas ir nepieciešams kaulu mineralizācijai, D vitamīnam ir noteikta loma, lai nodrošinātu kaulu vielmaiņu. Šā veselībai nepieciešamā hormona deficīts, ko bieži var novērot gados vecākām sievietēm un sievietēm pēcmenopauzes periodā, ir saistīts ar paaugstinātu osteoporozes un kaulu lūzumu risku.

Ja vēlaties uzņemt D vitamīnu ar uztura bagātinātājiem, labāk izvēlieties vitamīna dabīgo D3 formu.

K vitamīns

Šis vitamīns ir svarīgs uztura faktors kaulu olbaltumvielu vielmaiņas procesā, tas ir ļoti svarīgs kaulu izturībai, kvalitātei, veicina kopējo kaulu masu gan vīriešiem, gan sievietēm. Regulāra K vitamīna (īpaši K2) lietošana paaugstina minerālvielu blīvumu kaulos.

Pētījumi liecina, ka, lietojot K vitamīnu ikdienā, iespējams novērst ar novecošanu saistītus kaulu lūzumus, kā arī tas var ietekmēt citus faktorus, piemēram, kaulu struktūras pārmaiņas (remodelēšanu).