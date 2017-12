Audzētavu klepus jeb infekciozais traheobronhīts ir lipīga infekcijas slimība, kas bieži skar suņus. Kaķi arī var ar to saslimt, taču tas notiek daudz retāk. Daudzi veterinārārsti novēro biežāku saslimšanas gadījumu vilni Ziemassvētku, Lieldienu un vasaras laikā, kad saimnieki mēdz ievietot savus suņus viesnīcās, jo paši dodas atvaļinājumā.

Cēloņi

Audzētavu klepu visbiežāk izraisa baktērija Bordetella bronchiseptica, bet vainīgi var būt arī vīrusi kā suņu paragripa, suņu herpe un suņu adenovīruss. Kad kopā ciešā tuvumā tiek turēti daudzi suņi, kā tas ir suņu audzētavās, baktērijām vai vīrusiem ir viegli pārceļot no inficētā suņa pie pārējiem.

Neraugoties uz nosaukumu, audzētavu klepus izplatās ne tikai audzētavās. Inficēts suns var aplipināt ar šo slimību ikvienu suni, kas dzīvo kaimiņos, kuru satiek veterinārajā klīnikā vai jebkur citur, kur nonāk tuvā kontaktā.

Simptomi

Suņiem ar audzētavu klepu raksturīgi simptomi ir sauss klepus, rīstīšanās, sprauslāšana un reizēm šķaudīšana. Daži saimnieki pat domā, ka viņu mīlulis ir ar kaut ko aizrijies. Klepus var padarīt suņa rīkli ļoti jutīgu – pat tādā mērā, ka, pastaigas laikā paraujot aiz kakla siksnas, sunim var sākties klepus lēkme. Daļa suņu var atteikties no barības, ja viņiem infekcijas dēļ parādījies drudzis (augsta temperatūra).

Vakcinācija

Audzētavu klepus ir neizbēgams, kad suņi nonāk ciešā saskarē, piemēram, parkos, viesnīcās, mācību laukumos un suņu dienas aprūpē. Daudzas organizācijas tāpēc pieprasa vakcinēt pret audzētavu klepu, lai samazinātu infekcijas izplatību, kā arī izvairītos no problēmām ar apdrošināšanu. Taču vakcīna pret suņu klepu galvenokārt pasargā no Bordetella bronchiseptica baktērijas, tādējādi suns joprojām var saslimt, inficējoties ar vīrusiem, kas izraisa audzētavu klepu.

Atsevišķās valstīs šī vakcīna pieejama tikai kā deguna pilieni un darbojas tikai sešus mēnešus. Daži ražotāji paziņojuši, ka viņu vakcīna darbojas ilgāk, tāpēc vēlams to noskaidrot pie sava veterinārārsta.

Lielākā daļa suņu necieš šo vakcīnu, jo tā tiek iešļākta degunā. Amerikā un Eiropā šīs vakcīnas pieejamas arī zemādas injekcijas formā.

Tā kā dzīvnieku vakcīnu ražošana ir nozare daudzu miljardu vērtībā, vakcīnas parādās pret katru zināmo slimību, neņemot vērā, vai tā apdraud vai neapdraud dzīvību. Audzētavas klepus vakcīna noteikti nav obligāta. Izvēle vakcinēt vai nevakcinēt dzīvnieku pieder saimniekam.

Homeopātiskās nozodes

Holistiskie veterinārārsti vakcinācijas vietā iesaka homeopātiskās nozodes. Tie ir potencēti homeopātiskie līdzekļi, kas pagatavoti no slimiem audiem vai no inficētiem izdalījumiem. Tie varētu būt alternatīva tradicionālajai vakcīnai, taču nav daudz zinātnisku pierādījumu, ka tie nodrošina tādu pašu aizsardzību.

Suņu īpašniekiem, kuri pilnīgi noteikti iestājas pret vakcināciju, nozodes varētu būt laba izvēle, taču konsultējieties ar homeopātisko veterinārārstu par to ražotāju, jo viens līdzeklis iedarbojas labāk nekā cits. Sekojot nozodes lietošanai, var veikt titra testu (laboratorijas analīzi, kas nosaka ar slimību saistīto antiķermenīšu klātbūtni un daudzumu asinīs), lai novērtētu, vai tā bijusi efektīva imūnsistēmas stimulēšanā pret audzētavas klepu.

Ārstēšana

Lielākā daļa veterinārārstu ārstē suni no audzētavu klepus, kombinējot spēcīgas antibiotikas ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPL). Antibiotikas domātas, lai pieveiktu infekciju, bet NSPL palīdz pazemināt temperatūru un samazināt rīkles diskomfortu. Sunim var tikt izrakstīts arī pretklepus līdzeklis.

Ja vēlas izvairīties no šo medikamentu lietošanas, ir arī vairākas dabiskas alternatīvas.

Ķīniešu tautas medicīna

Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu veterināro medicīnu (TĶVM) audzētavu klepus ir “vēja aukstuma” vai “vēja svelmes” iedarbība, kas skar traheju vai balseni, degunu un sinusus. Ārstēšanā fokusējas uz šā “vēja” izdzīšanu, nomierinot klepu, ja tas ir sauss, un palīdzot sunim atkrēpot, ja tas ir slapjš vai izdala gļotas.

Veterinārārsts, kas apguvis TĶVM, atkarībā no suņa simptomiem spēs izrakstīt piemērotus ķīniešu ārstniecības līdzekļus.

Akupunktūra, vēl viena tradicionālās ķīniešu medicīnas forma, arī var palīdzēt. Akupunktūras punkti GV14, GB20 un LI4 (galvenais punkts galvai un rīklei), kā arī LU7 (pret sausu klepu) būtu jāmasē divas reizes dienā no 30 līdz 60 sekundēm, lai atvieglotu klepu.

Ārstniecības augi

Japānas mespils (Eriobotrya japonica). Lietots kā ārstniecības auga šķidrums, šis augs var nomierināt iekaisušu rīkli un paātrināt izārstēšanos. Tas ir salds šķidrums, kas vairumam suņu garšo. Tomēr, tā kā tas satur medu, suņiem ar diabētu jālieto uzmanīgi.

Ieteicamā deva: suņiem, kam svars mazāks par 7 kg: ⅛ tējkarotes dienā; suņiem ar svaru 7–23 kg: ½ tējkarotes dienā; lieliem suņiem: ¾–1 tējkarotei dienā.

Ehinācija un Kanādas zeltsakne. Šiem augiem – ehinācijai (Echinacea purpurea vai Echinacea augustiflora) un Kanādas zeltsaknei (Hydrastis canadensis) piemīt pretvīrusu un pretmikrobu īpašības, kā arī tie ir plaši pazīstami kā imunitātes spēcinātāji.

Nature's Answer gatavo bezalkohola tinktūru no šo augu kombinācijas, kas jālieto vienu nedēļu pēc saslimšanas vai profilaktiski četras piecas dienas, pirms suni ievieto viesnīcā. Tā kā šīm zālēm ir rūgtāka garša, tās ir daudz baudāmākas, ja izšķīdina ūdenī vai pievieno barībai.

Ieteicamā deva: suņiem, kam svars mazāks par 7 kg, pa septiņiem pilieniem divas reizes dienā; lielākiem suņiem – 15 pilieni divreiz dienā.

Plūškoka ogas

Plūškoka ogas ir bagātīgas ar A un C vitamīniem, bēta karotīnu un antioksidantiem. Pētījumi liecina, ka šīs ogas ir efektīvas, atvieglojot saaukstēšanās un gripas simptomus. Patiesībā zinātnieki ir tik sajūsmināti par šo ogu labvēlīgo iedarbību uz respiratoro problēmu risināšanu, ka plūškoka ogu sula tika izmantota gripas epidēmijas ārstēšanā Panamā, Centrālamerikā, 1995. gadā.

Bioflavonoīdi un citi proteīni plūškoka ogu sulā iznīcina saaukstēšanās un gripas vīrusu spējas inficēt šūnu.

Plūškoka ogas vislabāk vākt jūlijā un augustā, kad tās ir tumšā purpura krāsā.

Homeopātija

Homeopātiskais veterinārārsts Frensiss Hanters (Francis Hunter) iesaka lietot Bryonia 6C trīs vai četras reizes dienā vienu nedēļu, ja klepus ir viegls un pasliktinās kustību laikā. Ja klepus ir ilgstošs un sauss, ar rīstīšanos, viņš rekomendē Drosera 6C (trīs vai četras reizes dienā no piecām līdz septiņām dienām).

Ir arī vairāki jau gatavi līdzekļi, kas pieejami interneta veikalos, piemēram, Homeopet Cough, Pet Alive KC un Kennel Cough Defense.

Citrona, medus un kurkumas dzēriens

Šis mājas dzēriens ir ļoti efektīvs cilvēkiem pret klepu, un tas labi palīdz arī suņiem. Sajauciet divas ēdamkarotes medus, vienu tējkaroti citrona sulas un šķipsniņu kurkumas pulvera pusglāzē silta ūdens un dodiet sunim trīs vai četras reizes dienā.

C vitamīns

Tāpat kā cilvēkiem, C vitamīns var vairot imunitāti un palīdzēt atlabt arī suņiem. To var izmantot profilaksei arī pirms saslimšanas.

Ieteicamā deva: suņiem, kam svars mazāks par 7 kg, 250–500 mg dienā; suņiem ar svaru 7–23 kg – 500 mg dienā; lieliem suņiem – 1000 mg dienā. Ja no vitamīna rodas caureja, devu attiecīgi samazina.

K9 pretklepus līdzeklis no ogām

1 kg gatavu plūškoka ogu

Krustnagliņas

Citrons

Cukurs

Ingvera sakne

1. Nomazgājiet un attīriet ogas no kātiņiem. Lieciet lielā kastrolī, lai var pietiekami nosegt ar ūdeni. Uzvāriet un turpiniet vārīt uz lēnas uguns, līdz ogas mīkstas (apmēram 30 minūtes).

2. Ogas izberziet caur sietu un saglabājiet šķidrumu. Uz katriem 600 ml šķidruma pievienojiet 10 krustnagliņas, viena citrona sulu un 200 g cukura.

3. Turpiniet vārīt šķidrumu bez ogām, pielieciet 2,5 cm garu svaigas ingvera saknes gabaliņu, lēni vāriet, līdz cukurs izkusis. Tad uz spēcīgas uguns vāriet astoņas minūtes. Izņemiet krustnagliņas un ingveru un ļaujiet šķidrumam atdzist.

4. Salejiet tumšās 100 ml plastmasas pudelēs, pielīmējiet etiķeti un glabājiet ledusskapī vai sasaldējiet līdz lietošanai.

Padoms

Kakla siksnas vietā lietojiet krūšu siksnu. Suņiem ar audzētavas klepu ir ārkārtīgi jutīga balsene, tāpēc kakla siksnas lietošana var viņiem radīt neērtības vai izraisīt klepus lēkmi. Ja iespējams, lietojiet krūšu siksnu, līdz suns atkal ir vesels.