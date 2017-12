Centralizēti gan netiks iepirktas zāles, par kuru kompensācijas nodrošināšanu ir noslēgts finansiālas līdzdalības līgums ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku vai viņa pilnvarotām personām.

Kā norāda VM, centralizēto iepirkumu ārstniecības iestāžu, kas nodrošina onkoloģisko pacientu aprūpi, vajadzībām rīkos Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Lai nodrošinātu šo parenterāli ievadāmo zāļu centralizētu iepirkumu, NVD veidos parenterāli ievadāmo zāļu sarakstu, kurā bez atkārtotas vērtēšanas iekļaus šobrīd kompensējamo zāļu A un B sarakstā esošās parenterāli ievadāmās zāles un NVD veidotajā stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lietojamo zāļu sarakstā esošās parenterāli ievadāmās zāles un kuras ārstniecības iestādes lieto onkoloģisku pacientu ārstēšanai.

Parenterāli ievadāmo zāļu sarakstā netiks iekļautas Latvijā nereģistrētas zāles, kā arī zāles, kuras konkrētās ārstniecības iestādes iepirkušas saskaņā ar papildus lietojamo zāļu sarakstu.

Pēc VM paustā, lai nodrošinātu parenterāli ievadāmo zāļu izsniegšanu ārstniecības iestādēm, ar kurām noslēgts līgums par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ar 2019.gada 1.janvāri, NVD iepirkuma procedūra būtu jāsāk vismaz piecus mēnešus iepriekš. Tāpēc tiek noteikts, ka dienestam līdz 2018.gada 1.jūlijam jāizveido parenterāli ievadāmo zāļu, kurus iepirks centralizēti, saraksts.

Tāpat, lai nodrošinātu precīzu zāļu, kā arī pacientu apjoma uzskaiti, līgumā starp NVD un ārstniecības iestādi, tiks pievienota atskaites forma, kurā ārstniecības iestādēm būs nepieciešams norādīt pacientu skaitu un izlietoto zāļu daudzumu. Uzskaite nepieciešama, lai būtu iespējams plānot turpmāk nepieciešamo zāļu apjomu, kā arī, lai dienests varētu veikt apmaksu pēc faktiskā izlietojuma.

VM uzsver, ka, veicot onkoloģisko slimību ārstēšanai lietojamo parenterāli ievadāmo zāļu centralizēto iepirkšanu netiks palielināts administratīvais slogs un administratīvie izdevumi ārstniecības iestādēm, jo centralizēto iepirkumu organizēs un veiks NVD. "Centralizētā iepirkuma ietvaros ārstniecības iestādēm būs nepieciešams veikt tikai pacientu skaita un izlietojamo zāļu daudzuma uzskaiti. Veicot zāļu iepirkšanu centralizēti, plānots palielināt konkurenci starp zāļu izplatītājiem, kuru interesēs būs piedāvāt iespējami zemāku cenu par attiecīgajām zālēm, tādējādi plānots novērst risku par zāļu pārmaksu," skaidro ministrija.

Onkoloģisko slimību ārstēšanai lietojamo parenterāli ievadāmo zāļu centralizētā iepirkuma procedūra attiecināma uz ārstniecības iestādēm ar kurām NVD noslēdzis līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Savukārt, lai nodrošinātu, ka arī Olaines cietumā esošajā Latvijas Cietuma slimnīcā tiktu nodrošinātas onkoloģisko slimību ārstēšanai nepieciešamās parenterāli ievadāmās zāles, NVD veiks nepieciešamos precizējumus starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un dienestu starpresoru vienošanās ietvaros.

Vienlaikus, lai izvairītos no gadījumiem, kas varētu radīt zināmu risku, ka centralizētā iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā tiek apstrīdēta, paildzinot iepirkuma norises gaitu vai pārtraucot to vispār, kā rezultātā nepieciešamās zāles varētu nenonākt laikus ārstniecības iestādēs pacientu aprūpei, paredzēts piemērot pašreiz spēkā esošo kārtību ievadāmo zāļu apmaksas kārtībā, lai nodrošinātu zāļu pieejamību. Savukārt, turpmākajā procesā centralizētais iepirkums tiks uzsākts iespējami savlaicīgi, lai izvairītos no šāda riska, skaidro VM.