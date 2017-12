Kasjauns.lv skaidroja, kādi bija ārstēšanas panākumi šogad un kas paredzēts nākamgad?

Papildus ārstēs 204 pacientus

Veselības ministrijas preses sekretāre Undīne Šulca Kasjauns.lv informēja:

„2017. gada pirmajā pusgadā ārstēšana C vīrushepatīta (VHC) pacientiem F3 un F4 stadijā īstenota 69% apmērā no gada plānotā pieejamības pieauguma apjoma, līdz ar to plānots turpināt iesākto reformu VHC ārstēšanā, nodrošinot tiešās darbības interferonu nesaturošo preparātu pieejamību pacientiem lielākā apjomā un 2018. gadā nodrošinot papildus terapiju 204 VHC pacientiem. Vispirms terapiju paredzēts nodrošināt VHC F3 un F4 stadijā fiksētajiem 2017. gada pacientiem un iespēju robežās no 2018. gada tiks uzsākta ārstēšana arī pacientiem ar F2 aknu bojājuma stadiju. Reforma VHC pacientu ārstēšanai tiks turpināta arī 2019. un 2020. gadā.

Papildus 2017. gada turpinātajam apjomam, 2018. gadā tiks nodrošināta vēl 204 pacientu ārstēšana, kopā 407 pacientu ārstēšana.

2018. gadā atvēlēti 16 miljoni eiro VHC ambulatorai ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensēšanai. Savukārt C vīrushepatīta terapijas nodrošināšanai 2018. gadā atvēlēti papildus 5,7 miljoni eiro”.

Šīgada pirmajos desmit mēnešos terapiju saņēmuši 1150 VHC pacienti

Savukārt Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jasenoviča Kasjauns.lv pastāstīja: „2017. gada 10 mēnešos C hepatīta ārstēšanai izlietoti 8,9 miljoni eiro.



2017. gadā tika turpināta 2016. gadā uzsāktā gan jaunās paaudzes, gan vecās paaudzes medikamentu pieejamības nodrošināšana C hepatīta ārstēšanai. 2017. gadam kompensējamo zāļu nodrošināšanai C hepatīta ārstēšanai kopumā bija ieplānoti 10,56 miljoni eiro. Zāļu iegādes kompensācijas sistēmai pieejamo līdzekļu ietvaros ar tā saucamo „jauno terapiju” šobrīd tiek nodrošināti hroniska VHC pacienti, kuriem konstatēta aknu fibroze F3 un F4 stadijā, kā arī pacienti pirms vai pēc orgānu transplantācijas vai saņemot nieru aizstājējterapiju. Savukārt interferonu saturoša terapija 2017. gadā tiek nodrošināta pacientiem ar 2., 3. genotipu un fibrozi F3/ F4 stadijā, bērniem, pacientiem ar akūtu C hepatītu, kā arī tiem pacientiem, kuri interferonu saturošu terapiju uzsākuši 2016. gadā.

2017. gada 10 mēnešos jaunās paaudzes terapiju saņēmuši 760 pacienti un 390 pacienti saņēmuši interferonu saturošo terapiju”.

Saslimstība ir dramatiska

Latvijā saslimšana ar C vīrushepatītu salīdzinoši uz pārējās Eiropas fona ir dramatiska, ar to pēc aptuvenām aplēsēm sirgst katras 50. Latvijas iedzīvotājs. Mūsu valstī procentuāli ir lielākais ar VHC sasirgušo cilvēku skaits Eiropā. Lai arī pacientu stāvoklis pēdējos gados ir uzlabojies un atrastas jaunas ārstniecības metodes, tas līdz šim vairāk bijis pacientu nevalstisko organizāciju un Eiropas Komisijas uzstājības dēļ. Ja 2016. gadā C hepatīta zāļu kompensācijai no valsts tika atvēlēti 6,6 miljoni eiro, tad šogad bija plānots to samazināt par pusotru miljonu. Tomēr vēlāk finansējumu C hepatīta ārstēšanai ievērojami palielināja.

Pašreiz Latvijā efektīga terapija ar jaunās paaudzes medikamentiem tiek piedāvāta tikai smagāk sasirgušajiem – ar 3. un 4. stadiju (mūsu kaimiņvalstīs, Lietuvā un Igaunijā, šāda terapija jau tiek piedāvāta pacientiem, kuriem ir C hepatīta 2. stadija).

Lielākā daļa sasirgušo nezina, ka ir inficēti ar C hepatītu , jo infekcijas simptomi cilvēkam var parādīties tikai pēc padsmit gadiem, 20% gadījumu organisms pats tiek galā ar infekciju un tā iznīkst bez speciālas terapijas.

Novembra sākumā Brazīlijas pilsētā Sanpaulu notika Pasaules Hepatīta samits, kurā mediķi un veselības organizācijas no visas pasaules sprieda, kā ierobežot C hepatīta infekciju. Visvairāk pasaulē ar C hepatītu sirgst Austrumeiropas un Vidusjūras reģiona valstīs, kas liecina, ka arī Latvijā tā ir ļoti aktuāla problēma. Samitā pieņēma vairākas rezolūcijas, kas aicina ierobežot un beigu beigās izskaust C hepatītu.