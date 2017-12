Nogurums, bezmiegs un nespēja koncentrēties. Kā saprast, vai gaiss mājoklī nekaitē veselībai?

Kā norāda Latvijas viedo mājokļu tehnoloģiju un risinājumu zīmola “Eleme” eksperti – jo mitrākas telpas, jo labvēlīgāka vide pelējuma augšanai.

Mitrumu telpās izraisa gan nepietiekama telpu ventilācija, gan zema iekštelpu gaisa temperatūra, gan arī sadzīves nodarbes, piemēram, ēdiena gatavošana, kā rezultātā rodas tvaiks, kā arī veļas mazgāšana un dušas/vannas izmantošana.

Zināmu lomu var spēlēt arī paša mājokļa tehniskais stāvoklis un vecums.

Eiropas valstīs ar mērenu un mitru klimatu, tostarp arī Latvijā, esot izteikti svarīgi ir sekot mitruma līmenim mājokļos.

Ja par to nerūpējas, mājokļa iemītnieki apdraud paši savu un savu tuvinieku veselību, pakļaujot slimībām, kas skar elpošanas un imūno sistēmu, izraisot gan alerģiskas saslimšanas, gan elpceļu kairinājumus.

Lai to nepieļautu, ikdienā jāpievērš uzmanība vairākiem rādītājiem, kuri var ietekmēt mājokļa vides izmaiņas.

Kaitē gan mitrums, gan pārlieku liels sausums

Pārāk sauss gaiss izraisa nepatīkamas sajūtas ādai un var izsaukt arī alerģiskas reakcijas, turpretī pārāk mitrs gaiss var radīt labvēlīgu vidi pelējumam.

Pēdējā desmitgadē Eiropas Kopienā veiktie pētījumi* apliecina, ka Eiropā strauji pieaug saslimstība ar astmu un citām elpošanas orgānu slimībām, īpaši bērnu vidū, ko izraisa zema iekštelpu gaisa kvalitāte, ja tajās konstatēts mitrums un pelējums.

Turklāt, jo vecāka ēka, jo lielāka mitruma un pelējuma iespējamība. Katrai no mājokļa telpām vēlams rast piemērotāko mitruma rādītāju un nepieciešamības gadījumā vēdināt vai mitrināt telpu, lai panāktu labvēlīgāko gaisa kvalitāti tajā.

Telpas der izvēdināt arī ziemā

Ja telpas reti vēdināmas, tas noved pie paaugstināta gaisa piesārņojuma iekštelpās, negatīvi ietekmējot cilvēka spējas koncentrēties, ja mājas izmantojat arī darbam, piemēram, kaut vai jaunāko ģimenes locekļu mājas darbu pildīšanai.

Papildus ir jāpārliecinās, ka gaisa temperatūra ir piemērota mājokļa iemītniekiem un telpām – kā dienā, tā naktī.

Īpaši svarīgi tam sekot, ja mājās ir mazulis, jo tā neapmierinātība ar telpas temperatūru izpaudīsies kā nemierīgāks nakts miegs vai kaprīzāka uzvedība dienā.

Piemēram, Vācijas Epidemioloģijas institūts** norāda uz mājoklī konstatēto mitruma un pelējuma ciešu sasaisti ar miega problēmām (īpaši bērnu vidū), kas izraisa īsākus gulēšanas ciklus jeb nemierīgāku miegu.

Arī troksnis ir piesārņojums

Nereti priekpilnam rītam traucē naktī piedzīvotais “caurais” miegs.

Nereti viens no tā cēloņiem ir trokšņi, kurus ikdienā neuztveram un neapzināmies pieraduma dēļ.

Tie gan turpina kalpot par miega traucēkļiem un to vidū mēdz būt tādas skaņas kā ledusskapja rūkšana vai kāda ieslēgtā režīmā atstāta datora dūkšana.

Franču kompānijas "Netatmo" radītās ierīces izdarītos mērījumus par gaisa kvalitāti mājoklī var pārraudzīt arī atrodoties ārpus mājas, izmantojot lietotnes tālrunī un datorā, lai nepieciešamības gadījumā kaut vai paskubinātu mājiniekus atvērt logu pirms gulētiešanas. (Foto: Publicitātes foto)

Lai arī kāds tas būtu, pie gaisa dzīvoklī bieži vien pierodam, rezultātā nespējot konstatēt, kad nepieciešams izvēdināt telpas.

Par intuitīvu un efektīvu risinājumu augstākminētajiem mājokļa vides traucēkļu noteikšanai parūpējusies franču kompānija “Netatmo”.

Tās inženieru radītā ierīce “Healthy Home Coach” laikus ziņo par riskiem, nosaka esošās problēmas mājokļa gaisa kvalitātē un pat iesaka, kā tās veiksmīgāk novērst.

Papildus tam visus ierīces izdarītos mērījumus var pārraudzīt arī atrodoties ārpus mājas, izmantojot lietotnes tālrunī un datorā, lai nepieciešamības gadījumā kaut vai paskubinātu mājiniekus atvērt logu pirms gulētiešanas.

Latvijā franču kompānijas iekārtu iespējams iegādāties salonā “Eleme”, tirdzniecības centrā “Domina”.

Zīmols “Eleme” ir Latvijas tehnoloģiju distribūcijas uzņēmuma “Bajtel.LV” lolojums, kurā pašlaik ekskluzīvi pieejami viedie risinājumi mājai – drošībai, komfortam un enerģijai, gan taupot dabas resursus un mājokļa īpašnieku izdevumus, gan rūpējoties par mājokļa iemītnieku veselību.

“Eleme” pārstāv ASV zīmola “Ring” videorisinājumus; franču zīmola “Netatmo” enerģijas, gaisa kvalitātes un termoregulācijas tehnoloģiskos risinājumus; ASV zīmola “Sengled” gaismu un spuldžu risinājumus; zīmola “Fibaro” sensorus ar nodrošinātu instalācijas palīdzību; zīmola “TP-LINK” un Danfoss viedos apkures risinājumus.

Plašāk par salona piedāvātajiem produktiem iespējams uzzināt: www.eleme.lv un Facebook.com/elemesmarthome.

* The European Community Respiratory Health Surveys ECRHS I, II, III www.ecrhs.org

** German Research Center for Enviromental Health, Institute of Epidemiology www.helmholtz-muenchen.de

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Bajtel.lv.