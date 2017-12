Ar kundzi Lieni 2016.gadā, un blakus - Zagorskis tagad. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kad aktieris apmeklēja kinofestivāla "Lielais Kristaps" apbalvošanas ceremoniju, ļaudis pat sprieda, vai tik viņu nav piemeklējušas kādas veselības likstas. Viņš pats dzirkstoši smej, ka ir sveiks un vesels. Ir pat otrādi – gluži labi viss nav bijis pirms kāda laika.

Vajadzēja mainīt drēbes

Pārmērīga ēšana izvērtusies par ikdienas rituālu stresa un raižu mazināšanai, liekā svara dēļ pasliktinājusies pašsajūta, mazinājusies koncentrēšanās spēja, bijis nepatīkami sevi redzēt spogulī. “Man kļuva grūti, jo biju pamatīgi uzbarojies. Kad svars pārsniedza simt kilogramu, vajadzēja mainīt visu garderobi. Tas diezgan dārgi sanāk, it īpaši, ja grib modīgi ģērbties. Bet tagad esmu priecīgs – pilnīgi mierīgi varu atgriezties pie savām astoņdesmito gadu biksēm – trubenēm, kas atkal ir modē,” gandarījumu pauž Rolands.

Nē kartupeļiem un baltmaizei

Taujāts, vai pievērsies sportiskam dzīvesveidam vai diētai, Zagorskis teic, ka ne viens, ne otrs. “Jaunībā esmu nodarbojies ar basketbolu, volejbolu, pat karatē. Sportot vajag līdz zināmam vecumam, manos gados pietiek ar ikdienas rosīšanos. Arī uz diētām raugos skeptiski un neatbalstu ķermeņa mocīšanu,” stāsta Zagorskis.

Vienīgie produkti, ko aktieris izslēdzis no ēdienkartes, ir baltmaize un kartupeļi: “Taču, ja iepriekš mēdzu pieēsties tā, ka uz priekšu vairs netiek, tad nu manas porcijas ir mazas. Lai iegūtu sāta sajūtu, ēšanas procesu vajag ieturēt šausmīgi lēnu.”

Jaunībā viņš brīnījies, kad ar kādu gruzīnieti Maskavā kopā ēdis un viņa pie galda pavadījusi divas stundas, tiesājot tikpat lielu porciju.

“Šī čammāšanās man krita uz nerviem, nevarēju to izturēt un tikai aiz cieņas un korektuma pret smuku meiteni nosēdēju. Viņa ēda pa lapiņai, pa kripatiņai, un radās iespaids, ka katru kumosu sakošļāja 38 reizes. Es tagad ēdienreizēs uzvedos līdzīgi. Piemēram, ēšanas laikā skatos pa logu, ieslēdzu labu mūziku, mēģinu izjust un izbaudīt ēdiena garšu, smaržu. Šādā stilā man pietiek ar divām ēdienreizēm dienā,” atklāj Rolands.

Atzīstas ēšanas atkarībā

Vaicāts, kā viņam gadījās uzbaroties, Zagorskis secina: “Manuprāt, pie vainas ir nepārdomāta ēšana. Tā ir izlaidība, kas man bija kļuvusi par atkarību. Ēšana jau ir bauda. Ar gadiem, kad seksa kļūst drusku mazāk, arī alkoholu vairs nevari lietot tādos daudzumos kā jaunībā, sāc drausmīgi daudz ēst.” Mainīt paradumus iedvesmojis viņa 18 gadu vecais dēls Markuss. “Skatījos, kā dēls ēd, un sapratu, ka visu daru galīgi nepareizi. Viņš nejauc kopā kartupeļus ar balto mērci, gaļu, burkānus, tomātus, bietes, kāpostus. Kad mamma uzvāra makaronus un cīsiņus, vispirms apēd makaronus un pēc tam cīsiņus. Vai otrādi. Viņš netaisa kuņģī rasolu.”

Grumbas neuztrauc

Rolands nenoliedz, ka organisms pagaidām vēl atgūstas no straujā svara zuduma. “Dažkārt nedaudz ir jūtams spēka izsīkums, jo organisms tomēr ilgi bija pieradis pie lielās masas. Bet nesatraucos, zinu, ka drīz jau tas līdzsvarosies. Esmu ievērojis, ka ir nepieciešams nedaudz vairāk laika, kamēr no rīta iešūpojos, atmostos un esmu uz kājām. Taču kopumā jūtos daudz komfortablāk – miegs ir daudz labāks, enerģijas ir vairāk, galva tīrāka, gribas darīt un kustēties,” uzskaita aktieris.

Līdz ar tievēšanu sejā kļūst redzamākas grumbas, bet par to Zagorskis nepārdzīvo. Viņam pašam jaunībā vīrišķības etaloni bijuši franču aktieri Žans Pols Belmondo un Žans Marē – abi ar grumbainām pierēm. “Protams, līdz ar svara zudumu āda ir mainījusies. Būtu jāiet pie ķirurga savilkt ādu. Ja parādīsies vairāk naudas vai arī mani aicinās filmēties kailskatos, būs par to jādomā,” pasmaida aktieris.