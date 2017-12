* Dzērvenes satur dažādus antocianīnus, procianīnus un flavonolus. Tie ir pētīti daudzu slimību profilaksē un veselības veicināšanā, arī pret atsevišķiem vēžu veidiem, urīnceļu iekaisumiem (konkrēti – flavonoli), mutes dobuma veselībai un citu veselības problēmu gadījumos.



* Ēdot dzērvenes, tiek uzņemts arī viens no spēcīgākajiem antioksidantiem – resveratrols, kas var potenciāli labvēlīgi ietekmēt sirds asinsvadu sistēmu.



* Svaigās dzērvenēs C vitamīna ir daudz vairāk, bet, lai arī žāvējot C vitamīna daudzums sarūk, pārējo bioloģiski aktīvo vielu daudzums, kas sākotnēji veido 10–20 %, pēc žāvēšanas ir vairākas reizes pieaudzis attiecībā pret masu.



* Dzērveņu labās īpašības saglabājas arī tad, ja tās tiek ēstas kā sukādes. Vienīgi jārēķinās, ka dzērveņu sukādes satur vairāk cukura.

Kādā pētījumā ar sievietēm, kuras regulāri cieta no urīnceļu infekcijām, ikdienas sukāžu deva (42 g) palīdzēja samazināt urīnceļu saslimšanu biežumu.



* Tā kā dzērvenes satur salīdzinoši daudz šķiedrvielu un organiskās skābes, arī saldinātā veidā tās tikai mēreni ietekmē cukura līmeņa paaugstināšanu.

! Dzērveņu sukāžu dienas deva ir 40 grami, kas atbilst vienai saujai, savukārt svaigā veidā dzērvenes drīkst apēst vairāk.