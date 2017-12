Tad, kad esat nosalis, sākas sīko asinsvadu – kapilāru – saraušanās jeb spazmas, tad ne tikai miesa kļūst auksta, bet vēl vairāk pasliktinās audu asins apgāde. Vēl viens solis, un organisms vairs nespēj pretoties slimību izraisītājiem.

50 gramu un ne vairāk

Ir dažādi veidi, kā atbrīvot kapilārus un atgūt siltumu. Tā var būt gan pirts, gan karsta vanna, gan sasildīšanās pēc iespējas siltākā auto. Var arī kārtīgi izkustēties – desmit reizes piepumpēties, pietupties vai skriet. Ja drēbes ir samirkušas, pēc iespējas ātrāk nomainiet tās pret sausām.

Kapilāru spazmas var noņemt arī alkohols. Šajā gadījumā tās ir zāles, kas lietojamas ļoti precīzi, noteiktos apstākļos un kurām ir pat vairāk kontrindikāciju nekā vairākumam aptiekas medikamentu.

Galvenā aktīvā viela ir 50 gramu stiprā alkohola – un ne vairāk. Vai to jauc ar karstu tēju, apelsīnu vai citrona sulu, pievieno cukuru vai medu, bagātina ar krustnagliņām, kanēli un citām garšvielām – tās jau ir nianses. Svarīgi – nepārsniedziet alkohola devu, tad tas sāks darboties nevis kā asinsvadu paplašinātājs, bet otrādi.

Būtiski ir tūlīt pēc groka izdzeršanas doties siltā gultā zem segas un pilnīgi atslābt. Ja esat iecerējis ieraut un turpināt darboties mājās vai ārā, rezultāts var būt pretējs gaidītajam.

• Tas ir alkohols. Ja jums ir alkohola atkarības problēmas, atrodiet citu veidu, kā izsildīties. Pat 50 grami pret saaukstēšanos var veicināt atgriešanos alkohola atkarības purvā.

• Ja grasāties sēsties pie stūres, ar alkoholu tas, protams, nav savienojams.

• Alkohols var kaitēt aknām. Tas ir sevišķi būtiski, ja jums ir kāda aknu vaina, piemēram, taukainā hepatoze jeb aknu aptaukošanās.

• Vīrusa hepatīts A var sākties ar drudzi, līdzīgi kā gripa, bet dzelte un pārējās šīs akūtās aknu kaites pazīmes var parādīties vēlāk. Alkohols, sevišķi, ja ir pārsniegti 50 grami, šajā gadījumā var izraisīt pat ļoti smagus veselības sarežģījumus.

• Alkohols nesader kopā ar daudzām zālēm, piemēram, populārajiem paracetamolu saturošajiem pretsaaukstēšanās līdzekļiem.

• Nedodiet groku bērniem. Viņu aknas ir vārīgākas.

Mazliet no vēstures

Klasiskajā variantā groku gatavo, atšķaidot rumu ar ūdeni un pievienojot cukuru. Dažkārt izmanto karstu tēju.

Groka nosaukums cēlies no britu armijas viceadmirāļa Edvarda Verona (1684–1757) iesaukas Old Grog. Tajos laikos jūrniekiem izsniedza katru dienu pa puspintei (280 ml) 80% ruma, kas uz kuģiem izraisīja dažādas nebūšanas un žūpošanu. Tāpēc ģenerālis pavēlēja matrožiem izsniegt tikai atšķaidītu rumu. Atkarībā no apstākļiem to mēdza šķaidīt gan ar aukstu, gan karstu ūdeni un citrona sulu.

Tā joprojām bija puspinte, taču spirta bija divreiz mazāk. Sākotnēji matrožiem jaunievedums nepatika, un to dēvēja admirāļa iesaukā par old grog. Tā savukārt bija cēlusies no vecā, ūdensnecaurlaidīgā materiāla, dēvēta par grogu, apmetņa, ko bija iecienījis viceadmirālis, pastaigājoties pa klāju. Britu Karaliskās flotes jūrniekiem ikdienas groka devu izsniedza līdz pat 1970. gada 31. jūlijam.

Amerikāņu jūrniekiem groks gāja secen. To veicināja apdrošinātāji, kas solīja atdot 10% no apdrošināšanas prēmijas par reisiem, kuru laikā nepatērēja alkoholu. Jūrnieki varēja baudīt karstu kafiju jebkurā diennakts laikā, lai sasildītos un atgūtu mundrumu.