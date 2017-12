Notikumu ar vārdā nenosaukto pacientu aktualizējis medicīnas tēmai veltītais izdevums "The New England journal of Medicine".

Slimnīcā Floridā (ASV) nokļuva 70 gadus vecs kungs ar nopietnām veselības problēmām un vairākām promilēm alkohola asinīs. Par sirmo vīru nebija zināms nekas - nedz viņa personība, nedz tas, vai ir kādi radinieki. Neviens iespējamais ģimenes loceklis arī nepieteicās.

Vīram kļuva tik slikti, ka viņu nācās reanimēt. Taču uz viņa miesas kakla rajonā tetovēts uzraksts skaidri vēstīja "Mani neatdzīviniet".

Kā vēsta Maiami universitātes profesionāļi, sākotnēji reanimatologi vēlējušies uzrakstu ignorēt. Taču tas nav saskaņā ar Hipokrata zvērestu, turklāt kritiskā brīdi ārsti nevar būt droši, vai vēstījums uz miesas ir tieši tas, ko pacients izšķirīgā brīdī patiešām vēlas, - tetovējums tomēr izgatavots laiku iepriekš.

Ārsti tomēr izvēlējās glābt sirmo vīra dzīvību, liekot liekā gan antibiotikas, gan citas glābšanas metodes. Vienlaikus viņi pieaicinājuši slimnīcas konsultantu ētikas dabas jautājumos, un viņam par notiekošo bijis atšķirīgs viedoklis, atsaucoties uz zinātnisko publikāciju, vēsta CNN.

Izrādījies, ka katrā ASV štatā ir citas vadlīnijas gadījumos, kad pacients vēsta, ka nevēlas tikt glābts. "Journal of General Internal Medicine" raksta, ka katrai klīnikai, slimnīcai jārespektē savu klientu vēlēšanās, taču pastāv viena kopēja iezīme - cilvēkam jābūt parakstījušam juridiski saistošu dokumentu, kurā viņš norāda, ka nevēlas, lai ārsti viņu glābj kritiskā momentā. Tetovējums uz miesas oficiāli tāds neskaitās.

Sadaloties divās strīdīgās daļās, mediķu profesionālajā žurnālā atspoguļoti abu pušu viedokļi. Viena puse sliecas domāt, ka šāds tetovējums ir vislabākais variants, kā pavēstīt, ko (un vai vispār) darīt ārstiem, kad tie nonākuši saskarsmē ar glābjamu personu un ka nekādi likumi nevar labāk par tetovējumu pavēstīt cilvēka vēlmes. Otra puse paliek pie juridiskiem apsvērumiem.

Jāpiezīmē, ka sirmais alkoholiķis nomira. Maiami slimnīcas medicīnas personāla konsīlijs pieņēma lēmumu paklausīt vīrieša uzrakstam uz kakla un viņu neatdzīvināt.