Parakstu vākšanu iniciējis Alvils Puričs Aurels.

Viņš skaidroja, ka Latvijas simtgades svinībām tērēšot aptuveni 60 miljonus eiro, no kuriem valsts daļa ir 22,3 miljoni eiro. Puričs Aurels uzsvēra, ka Igaunija savas simtgades svinībām tērēs ap 24 miljoniem eiro, bet Somija - "vien 19 miljonus eiro".

Iniciatīvā pausta vēlme pārskatīt tēriņus un daļu naudas novirzīt vēža slimnieku ārstēšanai. "Vai tiešām ir nepieciešamas tik dārgas svinības?" vaicāts iniciatīvas pieteikumā.

Puričs Aurels satraucies, ka Latvijā mūsdienīga vēža ārstēšana ir tik ļoti atpalikusi, ka trīs gadu laikā ar vēzi slimo palīdzības lūdzēju skaits četrkāršojies. Tāpat ar vēzi slimie Latvijas iedzīvotāji cenšas kļūt par Igaunijas rezidentiem, jo kaimiņvalstī ir daudz plašāks mūsdienīgu kompensējamo medikamentu loks.

Viņaprāt, nozīmīgas problēmas onkoloģijā ir efektīvāku zāļu kompensēšana iedzīvotājiem, kā arī finansējums operācijām un ķīmijterapijai. Vismaz pusei vēža pacientu pēc operācijas ir nepieciešama ķīmijterapija vai staru terapija. Līdzekļu trūkuma dēļ vēža pacientiem (ar retiem izņēmumiem) netiekot kompensēta mērķterapija, kas iznīcina vēža šūnas, bloķējot to augšanu, uzsvēra idejas autors.

Viņš norādīja, ka jau 12 gadus Latvijā valsts neapmaksā vienu no ķīmijterapijas shēmas medikamentiem kolorektālajam vēzim, kas esot kardināli pasliktinājis ārstēšanas rezultātus.

Līdz ar to Puričs Aurels rosina izvērtēt un samazināt Latvijas simtgades svinību tēriņus no valsts budžeta, finansējumu piešķirot onkoloģisko slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai.

Iniciatīvas autors pārliecināts, ka labākas ārstēšanas iespējas ļaus izglābt daudzas dzīvības, ģimenes locekļus un draugus, "jo vēzis nešķiro". Tāpat onkoloģijas pacienti ar savlaicīgi atklātu slimību un atbilstošu ārstēšanu arī turpmāk varēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, turpināt strādāt, maksāt nodokļus un būt aktīvi.