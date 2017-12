Tu tiešām to nezināji? 5 mīti par plakanu vēderu

1. Papildus “vēderpresītes” nogludinās tavu vēderu

Papildus vēderpresītes nenodrošinās tev vēdera muskuļu parādīšanos. Patiesība ir tā, ka visiem cilvēkiem ir vēdera muskuļi. Tie vienkārši tiek noslēpti zem tauku slāņa, kas ir uz vēdera. Ja gribi iegūt trenētu augumu, tev jākoncentrējas un jānodzen tauki. Panākumu atslēga nav apsēstība ar vēderpresītes vingrinājumiem, bet tauku sadedzināšanu.

2. Badojies, lai iegūtu plakanu vēderu

Dažkārt tu varētu domāt, ka badošanās ir vienīgais veids, kā nomest svaru un iegūt plakanu vēderu. Badošanās ir ne tikai neefektīva, bet arī ļoti bīstama tavam vispārējam veselības stāvoklim. Tu tikai domā, ka strikta kaloriju samazināšana izraisīs ātrus un vieglus rezultātus. Ir svarīgi saprast, ka cilvēka organisms ir ļoti sarežģīts. Rezultātā badošanās var izraisīt vielmaiņas traucējumus, kas tikai samazinās rezultātu. Ir svarīgi nevis badināties, bet ēst daudzveidīgus pārtikas produktus ar īsiem starplaikiem. Mazāka ēdiena uzņemšana varētu būt atslēga, lai samazinātu svaru, bet ne badošanās.

3. Diētiskās tabletes un piedevas

Diētiskās tabletes un piedevas var šķist vilinošas. Eksistē daudz tablešu un piedevu, kurām tiek piedēvētas vēderu samazinošas īpašības. Bet atceries, ka neeksistē tādas brīnumtabletītes. Patiesībā ir lielāka iespēja, ka diētiskās tabletes nodarīs kaitējumu tavam maciņam nekā samazinās vēderu. Tā vietā, lai ņemtu tableti, labāk ir sadedzināt kalorijas ar intensīva treniņa palīdzību.

4. Iepakoti diētiskie produkti labākiem rezultātiem

Veikalos ir pieejami daudz iepakotie produkti, kas ir uzskatīti par risinājumu svara problēmām. Parasti šādu produktu gatavošanā ir izmantots rafinēts cukurs. Diētiskajā ēdienā ir pievienotas dažādas mākslīgās piedevas, kas tev patiesībā nav nepieciešamas. Dažas ēdienu piedevas nebūt neizraisa svara zudumu, patiesībā tiem var būt augsts kaloriju saturs. Tev vajadzētu izvairīties no iepakotiem ēdieniem, un turēties pie dabiskas diētas. Pilngraudu produkti ir laba alternatīva.

5. Izvairies no ogļhidrātiem

Daudzi skaidrojumi un definīcijas liek domāt, ka ogļhidrāti ir slikti tavai veselībai. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, tas ir mazliet skumīgi. Tu vari uzņemt ogļhidrātus un notievēt vienlaikus! Kā jau tika minēts iepriekš, ir svarīgi izvairīties no iepakotiem ēdieniem un uzņemt pilngraudu ēdienus, brūnos rīsus. Citiem vārdiem, tev vajadzētu pieturēties pie pilngraudu ogļhidrātiem, nevis atteikties no tiem pavisam.



Pēc ārzemju preses materiāliem sagatavojusi Ita Petrika, speciāli mammamuntetiem