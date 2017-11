Ar vēzi slimais Valters Frīdenbergs tagad gaida ziņu no Berlīnes

Labdarības organizācija "Ziedot.lv" ir pārskaitījusi klīnikai 17 000 eiro, taču ziedojumus vākt nepārtrauc, kamēr nebūs zināmi visi ārstēšanas izdevumi. Organizācijas vadītāja Rūta Dimanta saka: "Paldies ikvienam, kurš atsaucās un ziedoja, jo tomēr Valters to mīlestību ir pelnījis, un viņš sajuta to no mums. Tas, kas tagad ir izdarīts, ir "Charite" klīnikai aizskaitīts pirmais depozīts, kas tika lūgts, un tanī brīdī, kad "Charite" klīnika saņem depozītu savā kontā, tas ir konkrētais datums, kad Valteram ir garantēta palāta, un tālākā desmit dienu ārstēšana."

Dimanta stāsta, ka pirmais posms jau ir izdarīts, un tuvākajā laikā Valters lidos uz Berlīni. Pēc tam, kad būs pagājušas šīs desmit dienas, vācu speciālisti būs noteikuši tālāko ārstniecības kursu, kurā var būt gan operācija, gan terapijas dažādas. Tas pagaidām neesot zināms. Pēc tam būs zināms ārstniecības plāns, ilgums un izmaksas, kad organizācija arī varēs pateikt, vai saziedotā summa ir pietiekama, un varēs apturēt ziedojumu vākšanu vai tomēr izmaksas ir lielākas, līdz ar ko ziedojumu pieņemšana tiks turpināta.

Gadījumā, ja summa būs mazāka, tad to varētu novirzīt Valtera rehabilitācijai pēc tam, jo tomēr pēc ķīmijterapijām vai smagām operācijām rehabilitācijas process ir ilgs un finansiāli ietilpīgs, bet, ja nē, tad Valters būs priecīgs kādam citam palīdzēt par to naudu, stāsta Dimanta.

Kā zināms, šonedēļ mūziķis Valters Frīdenbergs paziņoja, ka cīnās ar vēzi un pēc astoņiem pārciestiem ķīmijterapijas kursiem slimība atgriezās. Vietējie ārsti atzina, ka šī audzēja priekšā ir bezspēcīgi un ieteica mūziķim meklēt palīdzību ārvalstu klīnikā.

Šobrīd Valtera Frīdenberga ārstēšanai saziedoti vairāk nekā 113 000 eiro. Noziedot var šeit.