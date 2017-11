Viens vienkāršs jautājums, kas palīdzēs tev uzlabot jebkuras attiecības

Kopā ar kolēģi Igoru Grosmanu Alekss veica pētījumu, kas tā dalībniekiem lika domāt par konfliktiem no pavisam jauna skatupunkta. Izrādās, cilvēki ir daudz laipnāki, piedodošāki, un vērtē savas attiecības daudz augstāk tad, ja vēro tās no nākotnes perspektīvas. Šī virzība uz nākotni palīdz saglabāt skaidrāku skatu. Alekss teic, ka “dzīvesbiedri, strīdoties par tādām lietām kā nauda, greizsirdība vai citām savstarpējām problēmām, sevi pamatīgi uzkurina ar tābrīža emocijām. Tas konfliktu padara tikai ļaunāku. Tomēr, domājot par šīm attiecībām nākotnē, tie paši cilvēki spēj novirzīt fokusu no emocijām, un konfliktu atrisināt.” Domājot par nākotni, cilvēki vairāk izmanto loģiku un kritisko spriestspēju, nevis emocijas.

Un šis teju maģiskais jautājums ir: “Ko es domāšu par šo attiecību konfliktu pēc gada?” Pavisam vienkārši, vai ne? Interesanti, ka pētījuma dalībnieki pirms šī jautājuma visu strīda vainu gribēja uzvelt otram. Lietas stipri mainījās, apdomājot nākotni – strīdu viņi uztvēra vairs tikai kā sīku kļūdu sistēmā, un uzsvēra nevis vainīgo, bet gan to, ko no šī konflikta bija mācījušies.

Lieki piebilst, ka šī pieeja strādā ne vien attiecībā uz dzīvesbiedriem, bet arī draugiem, radiem, paziņām. Nākotnes perspektīva liek izvērtēt prioritātes – vai šīs attiecības man ir svarīgākas par savas taisnības pierādīšanu? Ja jā, tad taisnības un vainīgā meklēšana patiesībā nav tik nozīmīga, un svarīgāk ir saprast, ko iesākt, lai atrisinātu situāciju un attiecības uzlabotu. Ja tomēr izrādās, ka ieturēt savu pārliecību ir svarīgāk par attiecībām – gadās arī tā – ir tikpat vērtīgi to saprast, lai netērētu savu laiku un enerģiju cilvēkiem, ar kuriem vairs nav pa ceļam.

Kad gadīsies atkal iekrist kādā strīdā, pamēģini šo stratēģiju. Visai iespējams, ka konflikts atrisināsies pats no sevis!





