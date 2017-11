Reinika skatuves biedrene atklāj metodi, kā ātri atbrīvoties no "mīlas rokturīšiem"

- Vai esi iepriekš mēģinājusi atbrīvoties no liekā svara?

– Kā jau lielākā daļai cilvēku - es ēdu par daudz un viegli pieņemos svarā. Tādēļ esmu izmēģinājusi dažādas populāras diētas. Jāatzīst, ka tās nedeva man ilglaicīgus un paliekošus rezultātus. Pat ja man izdevās zaudēt dažus liekos kilogramus, tie drīz vien atgriezās. Esmu pat mēģinājusi tikai dzīvot uz sulām, tējām un citiem šķidrumiem veselu nedēļu, bet tas nepalīdzēja ilglaicīgi noturēt svara zudumu, bet toties tas lika man visu laiku justies emocionālai un nelaimīgai. Es esmu arī mēģinājusi “neēst pēc sešiem” triku un droši varu apglavot - tas nav produktīvs vai ilglaicīgs risinājums. Un pirms jūs jautājat - jā, es mēģināju arī sportot, bet tas vienkārši nav priekš manis. Es negūstu baudu no sviedru pilniem sporta zāļu apmeklējumiem un spiest sevi iet uz intensīviem treniņiem.

- Kādēļ tieši tagad nolēmi vēlreiz mēģināt notievēt?

– Es biju šokā un vīlusies, kad ieraudzīju sevi bildēs pēc viena pasākuma. Man ļoti nepatika tas, ko ieraudzīju - es izskatījos drausmīgi. Biju bildē ar vēl divām meitenēm. Un skatoties uz tām, es sapratu - no mums trijām esmu tā resnulīte. Pēc laulībām, nezinu kāpēc, es vienkārši sāku vairāk ēst un nemanot pieņēmos svarā. Šis bija tas mirklis, kad es sapratu - es vairs neesmu apmierināta ar to, kā es izskatos. Es biju dusmīga, ka nevaru vairs ielīst savās kleitās. Mans vīrs, protams, mani mīl tādu, kāda esmu, bet es gribēju zaudēt svaru pati priekš sevis - būt patiešām lepna ar savu izskatu. Zināju, ka man ir jāatrod kaut kas, kas palīdzētu man to sasniegt. Tāpēc izlēmu dot šo iespēju šai jaunajai svara zaudēšanas metodei - Stokholmas diētai.

- Ko tu domāji par Stokholmas diētu, kad to ieraudzīji pirmo reizi?

– Es internetā izlasīju cilvēku komentārus un viedokļus, kuri šo diētu bija lietojuši. Šie veiksmes stāsti bija ļoti iedvesmojoši. Sapratu, ka arī vēlos, lai man būtu šāds stāsts. Man bija laba priekšnojauta par to visu jau no paša sākuma.

Aizpildi testu un izveido savu diētu StockholmDiet.com mājas lapā jau šodien!

Foto: Publicitātes

- Vai bija viegli ievērot diētu?

– Es saņēmu maltīšu plānu - brokastis, pusdienas, vakariņas - un arī atļauto “našķu” sarakstu, kurus varēju ēst starp maltītēm. Smieklīgi, bet ēst vienmēr bija pietiekami, vairāk pat nekā man vajadzīgs. Es pat visu mēdzu neapēst un nekad nejutu izsalkumu! Stokholmas diēta ir pavisam atšķirīga no citām diētām - tā piedāvāja tādas ēdienus, kādus nekad nebiju mēģinājusi. Es pavisam citādāk sāku novērtēt ēdienu un manas attiecības ar to izmainījās - es pilnībā izbaudīju šo diētu. Haha, man pat jāatzīst, ka es mazliet diētas laikā krāpos. Kad draugs uzaicināja uz savu dzimšanas dienas ballīti, es pat šaubījos vai man doties, jo tas būs liels kārdinājums – daudz ēdienu, kas nav manā plānā. Bet mana Stokholmas diētas uztura konsultante deva savu “zaļo gaismu” ballītes apmeklējumam un pat mazliet pielāgoja turpmāko plānu. Un - pārsteidzošā kārtā - mans svars turpināja kristies. Šī personīgā pieeja un atbalsts no uztura konlsutanta puses katrā diētas posmā… tas ir kaut kas īpašs un sitlīgs, ko nevar saņemt nevienā diētā. Konsultante mani iedvesmoja – atbildēja uz visiem maniem jautājumiem, pielāgoja plānu maniem mērķiem un vēlmēm… Tik vienkārši un izpalīdzigi - es biju tik patīkami pārsteigta saņemt šādu atbalstu.



- Kad tu ievēroji pirmos reuzultātus?

– Jau pirmajā nedēļā es ievēroju pirmās izmaiņas un tā bija ļoti spēcīga motivācija turpināt. Vienu lietu es gan nekad neaizmirsīšu - biju devusies iepirkties, lai iegādātos jaunu džinsu pāri un kā ierasts paņēmu 40 izmēru, bet tas bija par lielu! Lieliski, ļoti patīkama sajūta, paņēmu 38 izmēru… un arī tas bija par lielu! Beigu beigās iegādājos 36 izmēra biskes. Es biju sajūsmā - pat neatceros, kad pēdējo reizi ielīdu 36 izmērā. Super! Salīdzinot savas bildes pirms un pēc diētas ievērošanas ir neizsakāma sajūta - sākumā es pat neticēju savām izmaiņām. Atšķirība ir nenoliedzama. Es parādīju bildes arī vīram, viņš arī bija pārsteigts un teica: “ Nevar būt, tu neizskatījies TIK slikti, mīļā!” (smejas)

- Kas tavā dzīvē ir mainījies pēc Stokholmas diētas?

– Es zaudēju ne tikai 8 kg, es arī guļu daudz labāk. Man dienas laikā ir daudz vairāk enerģijas. Esmu ieguvusi daudz jaunus un veselīgus ēšanas ieradumus pateicoties Stokholmas diētai un mans ķermenis tam vienmēr būs pateicīgs. Stokholmas diēta izmaina tevi un tavas attiecības ar ēdienu, tu kļūsti apmierinātāks ar dzīvi kopumā.

- Vai bija viegli apvienot diētu ar darbu?

– Receptes bija ļoti, ļoti vienkāršas un neticami garšīgas. Nepieciešamas maksimums 20 minūtes, lai pagatavotu maltīti. Man izdevās atrast laiku pat manā aizņemtajā dienas ritmā. Dažās dienās, ja man neizdevās atrast laiku ēdiena pagatavošanai, man vienmēr izdevās atrast kaut ko līdzīgu restorānā un pielāgoties.

Foto: Publicitātes

- Ko tu teiktu citiem, kas vēlas zaudēt svaru?

– Ja tu patiešām jūties apmierināta ar savu ķermeni, nedari neko, bet esi godīga un atklāta pati pret sevi, nemelo sev. Ja tu esi izlasījusi manu stāstu jau tik tālu, tad uzticies man - tu zini, ka ir lietas, ko tu gribētu sevī uzlabot - pamēģini Stokholmas diētu! Tici man, rezultāti būs pamanāmi, bez jebkādām šaubām. Tas ir tik vienkārši, tikai vajag sākt!

SVARĪGI! Tikai šodien Stokholmas diēta dāvina Tev 80% atlaidi, izmanto tagad, bet sāc zaudēt svaru jebkurā dienā, jo notievēšanas plāns būs pieejams jebkurā brīdī Tavā personīgajā bezmaksas Stokholmas diētas profilā.

Aizpildi testu un izveido savu diētu StockholmDiet.com mājas lapā jau šodien!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar StockholmDiet.com