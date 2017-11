Eksotiskie galamērķi

6852 salu zeme

Varbūt jūs gribat redzēt, kā uzlec saule un doties pretī rītausmai? Tos jūs varat. Jums jādodas uz valsti, kura izvietojusies uz 6852 salām. Uzminējāt, tā ir Japāna. Japāna savas īpašās kultūras dēļ piesaista arvien vairāk ceļotgribētāju un ir kļuvusi par iecienītu galamērķi gan eksotisku garšu baudītājiem, gan augsto tehnoloģiju pielūdzējiem, gan industrializācijas apbrīnotājiem, gan protams, Super GT faniem. Japāna ir salu valsts Austrumāzijā, kas atrodas Klusā okeāna rietumos. Ja esat nolēmuši doties uz Japānu, iepazīsieties ne tikai ar bagātu kultūras vēsturi, bet arī ar brīnumainu dabu, karstajiem avotiem un Jāpānai vien raksturīgo floru un faunu. Jums būs iespēja vērot, kā dzīvo valsts ar otro attīstītāko ekonomiku aiz Amerikas Savienotajām Valstīm un pabūt galvaspilsētā Tokijā, kur ir visaugstākās algas pasaulē. Japānas atrašanās vieta seismoloģiski aktīvā reģionā nosaka to, ka nepārtraukti notiek lielāka vai mazāka mēroga zemestrīces, taču neraugoties uz to, Japāna ir viena no visblīvāk apdzīvotajām vietām pasaulē. 2011.gadā Japānā notika viena no piecām spēcīgākajām jebkad reģistrētajām zemestrīcēm pasaulē. Nopietnākā avārija notika vienā no pasaules jaudīgākajām atomelektrostacijām — Fukusima I, kas atrodas 250 km uz ziemeļiem no Tokijas. Avārijas rezultātā ir notikusi cilvēka veselībai bīstama apjoma radiācijas noplūde apkārtējā vidē un no piesārņotās zonas divdesmit kilometru rādiusā cilvēki ir tikuši evakuēti. Tomēr ceļotāji joprojām Japānu uzskata par vienu no iekārotākajiem galamērķiem un turpina doties uz šo valsti, lai izbaudītu tās piedāvāto eksotiku. Šķiet, pat dabas vai cilvēku radītās pārmaiņas nemazina ceļotāju interesi un tāpēc, pirms dodoties uz Japānu, papildus noskaidrojiet, vai jums ir nepieciešama specifiska profilakse pret iespējamo radiācijas kaitējumu, kā to dara ceļotāji visā pasaulē.

Informāciju atradīsiet: https://internetaptieka.lv/lv/bezrecepsu-zales/potassium-iodid-65-mg-20-tabletes

Iespējams, skaistākā pludmale Eiropā

Menorca. Jeb Menorka. Viena no skaistākajām salām Eiropā, kas pieder Spānijai. Šis galamērķis nepavisam nav tālu, ja dzīvojat Eiropā un ir jūsu klātbūtnes vērts. Pareizāk būtu teikt, jūs nekad to nenožēlosiet, ka būsiet devušies uz Mazo Salu jeb Insula Minor, kuras nosaukums, dažādos veidos un valodās izrunāts, biežāk ceļvežos atrodams kā Menorca vai latviski runājot, Menorka. Menorkas sala ir viena no Beleāru salām un atrodas tiešā Spānijas tuvumā. Sala nav liela un to apdzīvo nepilni simt tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju, taču salas kultūra un tās iemītnieki var lepoties ar trauksmainu vēsturi, kas ietver gan pūniešu karus, gan bizantiešu un romiešu ietekmi, gan daudzus citus vēstures līkločus. Nav šaubu, ka dodoties uz Menorku tagad, jūs varēsiet baudīt Vidusjūras reģionam tik raksturīgās iezīmes gan ēšanas kultūrā, gan dzīvesstilā, un varēsiet novērtēt arī daudzas būtiskas atšķirības. Ir lietas, ar ko menorkieši lepojas un ja būsiet tur īstajā laikā, jums būs iespēja to novērtēt – kaut vai Menorkas melnos zirgus. Tie ir majestātiski un skaisti dzīvnieki, kuriem ir ierādīta sava vieta svarīgos svētkos – Svētā Jāņa festivālā, kurus svin jūnija beigās – no 23. līdz 25.jūnijam. Jātnieki jāj pa pilsētas ielām un tur, kur sastājies cilvēku pūlis, ceļ zirgu pakaļkājās. Drosmīgākie pieskaras vietai, kur atrodas zirga sirds – tas nozīmē veiksmi un izdošanos. Menorka ir lieliska vieta, kur pavadīt atvaļinājumu, baudīt sauli, iepazīties ar kultūru, kurai piemīt īpaša savdabība un ļauties nesteidzīgākam ritmam, kā esat pieraduši ikdienā. Ja gribat ieraudzīt vienu no skaistākajām pludmalēm Eiropā, jums jādodas uz Cala Trebalúger, taču tas noteikti nav vienīgais pārsteigums, ko spēj sagādāt Menorka. Baudot sauli, noteikti neaizmirstiet parūpēties par savu ādu. Noteikti noderēs saules aizsargkrēms vai kāds pantenolu saturošs līdzeklis, kas ātri dziedēs apdegumus, ja tādi tomēr gadīsies....Un noteikti neaizmirstiet saules brilles – tās noderēs.

Bēgšanas plāns

Bora Bora. Ja gribat aizbēgt no ikdienas kņadas un pavadīt kādu laiku ar sevi vai divatā, nebūs labāka izvēle par aizceļošanu lagūnā. Tieši tā. Bora Bora atrodas Franču Polinēzijā, aptuveni 230 kilometrus no Papeetes Klusajā okeānā un ir viena no skaistākajām vietām pasaulē. Bora Bora ir sala, kuras platība ir nepilni trīsdesmit kvadrātkilometri, bet kura ir spējīga apburt ar pasakainu mieru, neaprakstāmi skaistiem saulrietiem, krāsainu zivju bariem un lagūnas caurspīdīgo ūdeni, ko apņem rifa barjera. Ja jums vajadzīgs apcerīgs miers un skaistums, izmantojiet iespēju un dodieties uz Bora Bora. Daivings, snorkelēšana, vienkārši peldēšanās un sauļošanās, tas ir tas, ko piedāvā Bora Bora. Jums būs iespēja vērot dažādu sugu haizivis un rajas, un sekot līdzi lagūnas dzīvei pat no savas guļvietas, jo Bora Bora piedāvā iespējas izvēlēties dažāda luksusa līmeņa viesnīcas numurus, kuri uzbūvēti uz pāļiem tieši lagūnā vai arī jūs varat izmantot iespēju dzīvot kādā lētākā vietā uz salas, piemēram, hostelī. Varat izvēlēties starp rāmu mieru un arī aktīvo atpūtu – sērfošanu vai kaitošanu, vai arī kāpšanu salas kalnainajā daļā - Pahia vai Otemanu kalnos dažādu grūtības pakāpju trasēs. Salā ir eksotiskas ēšanas tradīcijas un visnotaļ specifisks veids, kā pagatavot ēdienu, izmantojot sakarsētus akmeņus. Ņemot vērā to, ka šī maģiskā apcerīguma vieta ir samērā nomaļa, parūpējieties par sevi un ceļojuma somā ielieciet ko tādu, kas jums palīdzēs vienmēr justies komfortabli – arī tad, ja saule bijusi pārāk spēcīga vai kāds no ēdieniem licis par sevi manīt un vēders ir uzpūties vai sākusies dedzināšana. Daži ieteikumi atrodami šeit: https://internetaptieka.lv/lv/gremosanas-sistema-433/antiflat-50-tabletes; https://internetaptieka.lv/lv/gremosanas-sistema-433/panzilan-20-mg-zarnas-skistosas-tabletes-14-tabletes

Pēcsajūtas

Ukraina – Černobiļa Ir daži ekstrēmi ceļotāji, kuri gatavi riskēt un doties uz tādām vietām pasaulē, kuras nepārprotami uzskatāmas par bīstamām. Paradoksāli, bet, iespējams, viens no vilinošākajiem galamērķiem ir Ukraina, Pripjatas pilsēta, ko vairāk pazīst kā "Černobiļu" – saistībā ar vienu no pasaulē zināmākajām civilizācijas izraisītajām atomenerģijas katastrofām. Savā ziņā tā ir unikāla vieta, tomēr katram ceļotājam, pirms došanās uz šejieni, vajadzētu apdomāties, vai patiesi tas ir tā vērts. No vienas puses, pamestība pašā Pirpjatā un sirrealitātes izjūta, kura pārņem, lūkojoties uz reiz apdzīvotu un aktīvu pilsētu, liek aizdomāties par dzīvi vispār un cilvēces tiekšanos izmantot zinātnes sasniegumus savā labā, neaprēķinot varbūtējās sekas, pieņemot pārsteidzīgus lēmumus un liekto tik daudz cilvēkiem par to samaksāt ar visdārgāko cenu. No otras puses, pietiekami iespaidīga ir konfrontācija ar cilvēku izraisītas katastrofas sekām un dabas un vides pieredzi, kas ir izrādījusies postoša visas pasaules mērogā. Komandantstunda, gigantisks ballistisko raķešu radars, nepārtraukti signalizējoši Geigera skaitītāji, virs pamestām jaunceltnēm sastinguši ceļamkrāni, steigā pamestas mājas un neizprotama fatalitātes izjūta. To visu ceļotājs var piedzīvot Černobiļā un pat trīsdesmit gadus pēc katastrofas atmosfēra liek justies neomulīgi, vēl jo vairāk šo izjūtu pastiprina fakts, ka atomelektrostacijas pamatos esošā masa, kas radās, dzesējot reaktoru, būs bīstama turpmākos 100 000 gadus… Pirpjata joprojām liek uzdot daudz jautājumu un šeit jūs varat uzturēties tikai ierobežotu laiku. Ceļojot šajā virzienā, iesakām atcerēties, ka radioaktivitātes draudi pastāv joprojām un ir vērts padomāt par individuālo aizsardzību un savu veselību, izmantojot specifiskus aizsardzības pasākumus. Pirpjata tikai 3 gadu ir atvērta tūristiem, tomēr, vai uz turieni doties, lēmums jāpieņem katram pašam. Informāciju kā profilaktiski pasargāt sevi no iespējamā radioaktīvā starojuma vari atrast šeit: https://internetaptieka.lv/lv/bezrecepsu-zales/potassium-iodid-65-mg-20-tabletes

Sešas klimatiskās joslas vienā valstī

Brazīlija. Tā ir lielākā valsts Latīņamerikā un piektā lielākā pasaulē. Ir atrasti pierādījumi, kas liecina, ka cilvēki Brazīlijas teritorijā dzīvojuši jau pirms 30 000 gadiem, bet atrasto liecību, piemēram, alu zīmējumu vecums ir datēts ar vismaz 11 000 gadiem. Tā ir valsts ar krāšņu vēsturi un tikai šeit atrodamām kultūras bagātībām. Ja Brazīlija, tad vispirms, protams, Riodežneiro. Daudziem ceļotājiem Riodežaneiro asociējas ar Kristus (Cristo Redendor) statuju, kura ir 38 metru augsta un atrodas Korkovado pakalnā 710 m virs jūras līmeņa. Tā atzīta par lielāko art deco stila statuju un pamatoti izpelnījusies cieņu, ir viens no septiņiem modernās pasaules brīnumiem un lūkojas uz pilsētu jau no 1931.gada. Skulptūru veidojis franču skulptors Pauls Landovskis un tās aplūkošana ir patiesi fascinējoša uvertīra ceļojuma sākumam un iespējams, tieši Riodežneiro vizuālā iespaidīguma dēļ daudziem aizmirstas, ka Brazīlijas galvaspilsēta ir Brazilja... Tomēr Brazīlija ir kas vairāk kā pilsētas ar favelām – nelegālām nabadzīgo iedzīvotāju mājām, ar ačai, mango vai marakujas augļiem piekrautām sulu letēm, slaveno Riodežaneiro karnevālu vai Kopakabanas pludmali, dažādajiem, temperamentīgajiem iedzīvotājiem un portugāļu valodu. Tā ir milzīga valsts, kura glabā dažādus noslēpumus gan dabas, gan cilvēcisko attiecību ziņā. Te jūs varat iepazīties ar dažādām dzīvnieku sugām, kuras ir soli no izzušanas, ar fascinējošiem dabas veidojumiem, galvu reibinošiem ūdenskritumiem un putnu pilniem mežiem. Brazīlijā piedomā par dabas saudzēšanu un tās skaistuma saglabāšanu, īpaši pēdējās desmitgadēs, kad kļuva skaidrs, ka lietusmežu iznīcināšana rūpnieciskos nolūkos noved pie katastrofālām sekām. Faro salā, kura ir viena no skaistākajām pludmalēm pasaulē ar vissmalkākajām smiltīm, jums nāksies aizmirst par apaviem – šeit drīkst staigāt tikai basām kājām, jo pati sala ir brīnišķīgs harmonijas piemērs, ko nedrīkst izpostīt…Brazīlijā ir vēl kāds dārgums – Amazone. Amazones lietusmeži plešas 6 miljonu kvadrātkilometru platībā deviņās valstīs, no tiem 60% platības atrodas Brazīlijā. Bioloģiskās daudzveidības ziņā tie ir vieni no bagātākajiem pasaulē. Piektdaļa no visām pasaulē esošajām augu sugām un viena desmitdaļa no visiem pasaules zīdītājiem un putniem dzīvo Amazonē.

Amazones upe ir otra garākā upe pasaulē, nedaudz garuma ziņā zaudējot Nīlai. Amazones upei ir vairāk kā 1000 pieteku un tajā plūst 20% no visas planētas saldūdens krājumiem. Amazones upē ir sastopami ap 2000 sugu zivju un šeit dzīvo daudzas retas reptiļu sugas, kaimani un milzu anakondas. Rozē delfīnus un jūras govis jūs varat sastapt tikai šeit.

Atrodoties Brazīlijā, jums noteikti būs nepieciešams kāds no saules aizsarglīdzekļiem, jo saules iedarbība būs daudz intensīvāka, nekā mājās. Ja būsiet nolēmuši ceļot uz lietus mežiem un Amazoni, noteikti atcerieties par pretmalārijas līdzekļiem un piesardzības pasākumiem, taču šāda piesardzība nenāks par ļaunu arī tad, ja atradīsieties citos Brazīlijas reģionos. Visvairāk jāraizējas laikā starp krēslu un rītausmu – gluži kā nostāstos par vampīriem, jo malārijas odi visaktīvākie ir tieši naktīs…Vairāk par to, kā parūpēties par sevi: http://vakcinejies.lv/lv/informacija/slimibas/malarija/

www.sva.lv

Atcerieties, ka daudzos gadījumos nebūs nekā cita, kas jūs pasargās no saslimšanas, izņemot piesardzību un rūpes par sevi. Lai jums droši un piedzīvojumiem bagāti ceļojumi.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar GL Pharma Rīga